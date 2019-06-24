Взаимоподдержка женщин стирает стереотипы на пути гендерного равенства - Щеткина

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Права женщин в Беларуси законодательно обеспечены, но необходимо вместе вырабатывать механизмы борьбы со стереотипами в обществе, которые мешают полноценной реализации этих прав. Об этом заявила журналистам национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на полях форума "Актуальные направления гендерной политики в контексте Целей устойчивого развития", который проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Де юре все права у женщин есть, они закреплены в законодательстве, но механизмы реализации этих возможностей сталкиваются с препятствиями - стереотипами, которые мы вместе должны разрушать. И в этом большую поддержку женщины могут оказать друг другу", - сказала Марианна Щеткина.

В качестве примера она привела проект, реализуемый с сентября прошлого года Белорусским союзом женщин совместно с ассоциацией "БелБренд", - "Женское дело". Успешные бизнесвумен выступили в роли менторов для женщин, которые только хотят открыть свое дело. Итогом стали 17 стартапов в разных сферах, авторы которых получили комплекс бесплатных консультаций и советов. "Кроме условий, для продвижения женского предпринимательства нужна взаимная поддержка, - еще раз подчеркнула Марианна Щеткина. - Формируемая женская контактная сеть для обмена опытом и советами - необходимое условие для достижения цели гендерного равенства".

Повышение зарплаты в бюджетной сфере (где женщин трудится больше), возможность совмещения профессиональной самореализации и семейного счастья, создание рабочих мест, дружественных семьям, укрепление семей через институт медиации, больше дошкольных учреждений, ясельных групп, возможность дистанционной работы, гибкие графики - все это предложения самих женщин. Мы должны их обсудить, предложить, если нужно, внести изменения в нормативно-правовую базу. И содействовать тому, чтобы роль женщин возрастала", - заключила Марианна Щеткина.

В форуме участвуют представители Министерства труда и социальной защиты, Минэкономики, Национальной академии наук, а также международные организации. В повестке заявлены темы о повышении роли женщин в обществе, конкретных предложениях в области гендерного равенства, которые будут использованы при разработке Национальной стратегии устойчивого развития страны на период до 2035 года и нового Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы.

Работа форума разделена на три тематические сессии, каждая из которых отвечает мировым вызовам в области реализации гендерной политики: "Баланс семьи и работы: реально ли это в современном мире?", "Противодействие насилию в семье", "Женская занятость и предпринимательство как драйвер достижения ЦУР 5 "Гендерное равенство".

В программе также презентация результатов исследования "Применение поведенческих методов в целях расширения экономических прав и возможностей женщин в Беларуси", которое было проведено в рамках инициативы "Женщины на рынке труда", финансируемой посольством Великобритании в Минске и реализуемой Программой развития ООН в Беларуси. Эксперты группы по применению поведенческих методов расскажут о барьерах, влияющих на успех женщин в работе, и представят выработанные поведенческие решения для их преодоления.

Форум проводится Фондом ООН в области народонаселения в Беларуси и Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития Марианной Щеткиной и при финансовой поддержке посольства Великобритании в Минске.-0-