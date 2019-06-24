Более 30 тыс. человек ежедневно посещают главную фан-зону Европейских игр у Дворца спорта

Источник материала: БелТА

У Дворца спорта

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 тыс. человек ежедневно посещают главную фан-зону II Европейских игр у Дворца спорта в Минске, сообщил журналистам ведущий специалист управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Павел Кореневский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежедневно ведется подсчет посещений фан-зон II Европейских игр. Самая массовая - у Дворца спорта. Ежедневно более 30 тыс. человек проходят через эту фан-зону", - сказал Павел Кореневский.

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