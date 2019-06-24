До +32°С ожидается в Беларуси 26 июня

Источник материала: БелТА

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 32 градусов жары ожидается в Беларуси в среду, 26 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь к вечеру местами по северо-западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами будет 8-10. Днем ожидается от плюс 25 по северо-востоку до 32 градусов по юго-западу Беларуси.-0-

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