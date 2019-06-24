ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болельщики 30 июня смогут пообщаться с белорусскими медалистами Европейских игр

25.06.2019 11:54 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Дне культуры и традиций Беларуси в главной фан-зоне II Европейских игр у Дворца спорта в Минске болельщики смогут пообщаться с белорусскими медалистами, сообщил журналистам ведущий специалист управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Павел Кореневский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши зрители в фан-зонах спрашивают: а когда мы сможем увидеть и сфотографироваться с нашими медалистами II Европейских игр. Мы постараемся сделать так, чтобы белорусские медалисты обязательно дошли 30 июня вечером до фан-зоны у Дворца спорта, чтобы все желающие смогли пожать им руку, сфотографироваться и поблагодарить за эти победы", - сказал Павел Кореневский.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Дне культуры и традиций Беларуси в главной фан-зоне II Европейских игр у Дворца спорта в Минске болельщики смогут пообщаться с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 30 тыс. человек ежедневно посещают главную фан-зону Европейских игр у Дворца спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика