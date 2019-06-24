Болельщики 30 июня смогут пообщаться с белорусскими медалистами Европейских игр

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Дне культуры и традиций Беларуси в главной фан-зоне II Европейских игр у Дворца спорта в Минске болельщики смогут пообщаться с белорусскими медалистами, сообщил журналистам ведущий специалист управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Павел Кореневский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши зрители в фан-зонах спрашивают: а когда мы сможем увидеть и сфотографироваться с нашими медалистами II Европейских игр. Мы постараемся сделать так, чтобы белорусские медалисты обязательно дошли 30 июня вечером до фан-зоны у Дворца спорта, чтобы все желающие смогли пожать им руку, сфотографироваться и поблагодарить за эти победы", - сказал Павел Кореневский.

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