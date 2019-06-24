В отношении «батюшки со свастикой» расследуется дело о насилии над ребенком

Источник материала: Tut.by

Константин Бурыкин, более известный как «батюшка со свастикой», стал фигурантом нового разбирательства. Возбуждено уголовное дело о насилии над заведомо малолетним. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Константин Бурыкин. Фото со страницы прихода Вконтакте

«УСК по городу Минску расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 167 Уголовного кодекса в отношении Константина Бурыкина. Проводятся все необходимые следственные действия. Учитывая, что речь идет о преступлении против половой неприкосновенности малолетнего, какие-либо детали по этическим соображениям разглашаться не будут», — рассказала Юлия Гончарова.

Речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего (малолетней). По санкции статьи за такое грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Отметим, что весной милиция рассказала об уголовном деле в отношении «батюшки со свастикой» по еще одной статье, о присвоении. По версии следствия, он будучи в 2014—2016 годах заместителем главы «Белорусской федерации пауэрлифтинга» потратил на собственные нужды часть денег, которая полагалась на командировки спортсменам. Ущерб оценили в 17,5 тысячи рублей. За это по ч.3 ст. 211 УК ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году суд Заводского района Минска рассматривал дело священника из Гатово Константина Бурыкина . Его признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Там он находится до сих пор; от служения он временно отстранен, но сана не лишился.

Константина Бурыкина задержали в ноябре 2016 года. Его арест жена и друзья объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в «Белорусской федерации пауэрлифтинга», которую возглавлял последние годы. Пока шло расследование, всплыли подробности о том, что Бурыкин хранил дома диски с военной хроникой Третьего рейха, в рабочем кабинете у него висела люстра в виде свастики, и свастика была набита на руке.

— В 2000 году был назначен духовным наставником РНЕ, был с ребятами 3−4 года. Тогда эта организация не была запрещена. Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными, о чем я доложил Филарету. Мы с ними прекратили контакт, позже их признали экстремистской организацией, — рассказывал Бурыкин в суде во время допроса.