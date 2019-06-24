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В отношении «батюшки со свастикой» расследуется дело о насилии над ребенком
25.06.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Константин Бурыкин, более известный как «батюшка со свастикой», стал фигурантом нового разбирательства. Возбуждено уголовное дело о насилии над заведомо малолетним. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«УСК по городу Минску расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 167 Уголовного кодекса в отношении Константина Бурыкина. Проводятся все необходимые следственные действия. Учитывая, что речь идет о преступлении против половой неприкосновенности малолетнего, какие-либо детали по этическим соображениям разглашаться не будут», — рассказала Юлия Гончарова.
Речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего (малолетней). По санкции статьи за такое грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.
Отметим, что весной милиция
Напомним, в 2017 году суд Заводского района Минска рассматривал
Константина Бурыкина задержали в ноябре 2016 года. Его арест жена и друзья объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в «Белорусской федерации пауэрлифтинга», которую возглавлял последние годы. Пока шло расследование, всплыли подробности о том, что Бурыкин хранил дома диски с военной хроникой Третьего рейха, в рабочем кабинете у него висела люстра в виде свастики, и свастика была набита на руке.
— В 2000 году был назначен духовным наставником РНЕ, был с ребятами 3−4 года. Тогда эта организация не была запрещена. Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными, о чем я доложил Филарету. Мы с ними прекратили контакт, позже их признали экстремистской организацией, — рассказывал Бурыкин в суде во время допроса.
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За это, согласно санкции статьи, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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