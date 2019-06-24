«Вытягивать шею вперед очень вредно». Блокады, бассейн, операция: что поможет от болей в спине?

Источник материала: Tut.by

На вопросы читателей ответили Виталий Забаровский, ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по мануальной терапии Министерства здравоохранения, Иосиф Михневич, заведующий неврологическим отделением № 1 5-й городской клинической больницы Минска, Александр Барановский, заведующий нейрохирургическим отделением 5-й ГКБ, главный внештатный нейрохирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Начало онлайн-конференции тут .



Иосиф Михневич и Александр Барановский, Фото: Евгений Креч, портал «Здоровые люди»

Когда поможет мануальный терапевт?

— После спинальной анестезии болит поясничный отдел позвоночника. Медикаменты и физиопроцедуры приносят временное облегчение. Результаты МРТ: имеются признаки спондилоартроза, в сегментах L3 — S1 имеются циркулярные протрузии дисковертебральных комплексов, выступающие в просвет позвоночного канала на 3 -5 мм с незначительной компрессией дурального мешка. Позвоночный канал не сужен. Заключение МРТ: дегенеративные изменения в поясничном отделе позвоночника. Как избавиться от болевого синдрома? Поможет ли мануальный терапевт?

Виталий Забаровский: Крайне маловероятно, что появление болей в поясничном отделе позвоночника связано со спинальной анестезией (вместе с тем необходимо знать, в связи с каким заболеванием она выполнялась). А вот изменения, выявленные у вас во время проведения МРТ — спондилоартроз и протрузии межпозвонковых дисков, как правило, и вызывают болевые ощущения в поясничном отделе позвоночника. Так как противопоказаний для использования мануальной терапии согласно описанию МРТ нет, то с высокой долей вероятности можно сказать, что врач мануальной терапии вам поможет.

— Ангиотрофоневроз рук, выявлена асимметрия кровенаполнения в предплечьях и кистях. При этом на МРТ- признаки умеренно выраженных дегенеративных изменений шейного отдела позвоночника. Очень мучают ощущения покалывания, онемения, «ползания мурашек» на ладонях. Выявлена грыжа (до 7 мм) в сегменте L5-S1. Боли левее в пояснично-крестцовом отделе, трудно долго сидеть, боль отдает в паховую область. Лечение и рекомендованные мероприятия проводились, но безуспешно. Поможет ли мануальный терапевт?

Виталий Забаровский: Ангиотрофоневроз (болезнь, синдром Рейно) не является показанием к назначению мануальной терапии. По второму вопросу: грыжа размером 7 мм может являться противопоказанием к применению мануальной терапии в случае, если это фораминальная грыжа — выпятившаяся часть диска направлена в межпозвонковое отверстие и сдавливает проходящий в нем корешок, или если грыжа направлена в позвоночный канал (медианная, парамедианная) и уменьшает его передне-задний размер до 14 мм и менее. Боли в паху не связаны с данной грыжей, так как эту зону иннервирует L1 корешок, не связанный с сегментом L5-S1, в котором у вас выявлена грыжа. Для уточнения диагноза может потребоваться обследование органов малого таза, консультация гинеколога и уролога. Часто боли в этой области также может провоцировать артроз тазобедренных суставов.

Проблема со спиной существует 7 лет. Все началось с небольшого хруста в шее. С годами хруст усилился. Сейчас спазмированы мышцы, появился существенный дискомфорт в шее, зажатость воротниковой зоны, беспокоит поясница с правой стороны. Недавно нашел ролики с вертебрологом, висцеральным терапевтом. Он вправляет первый шейный позвонок атлант, и спина реабилитируется. Можно ли доверять этому методу?

Виталий Забаровский: Прежде чем задаваться вопросом, начинать или не начинать лечение каким-либо «модерновым» методом, необходимо получить консультацию классического невролога или мануального терапевта, которые обязательно направят вас на рентгеновское обследование или МРТ для установления диагноза и назначат эффективное лечение.

Возможно ли после операции по удалению грыжи позвоночника применение мануальной терапии?

Виталий Забаровский: В случае повреждения диска (причина не так уж и важна), его фибротизация («заживление») занимает от 9 до 16 месяцев — в среднем один год. Столь медленное «заживление» связано с тем, что межпозвонковый диск — самое большое бессосудистое образование организма человека. Поэтому в этот промежуток времени нежелательно слишком активное механическое (мануальное) воздействие на поврежденную зону. Целесообразно использование мягкотканных техник мануальной терапии, а также тренирующей терапии для создания достаточного мышечного корсета в заинтересованной зоне, а также восстановления нарушенного двигательного стереотипа с помощью специальных упражнений. В любом случае, возможность применения определенных мануальных техник врач мануальной терапии решает индивидуально.

Коллеги говорят, что я часто сутулюсь, вытягиваю шею вперед. Что вы посоветуете для коррекции осанки офисному работнику? Стоит ли использовать корректор осанки?

Виталий Забаровский: Вытягивать шею вперед очень вредно. Это связано с тем, что при наклоне головы вперед всего на 2,5 см от правильной позиции нагрузка на позвоночник увеличивается на 0,5 кг. Поэтому целесообразно установить на смартфон или компьютер специальные программы или просто запрограммировать сигналы, раздающиеся через определенное время, которые будут напоминать о необходимости занимать правильное положение: наружный слуховой проход и тазобедренный сустав должны находиться практически на вертикальной линии. Корректор осанки лучше использовать в виде специального приспособления — «мастера осанки», устройства в виде большой таблетки, крепящееся на одежде. При отклонении части тела от правильного положение раздается звуковой сигнал, или устройство вибрирует до тех пор, пока человек не займет правильное положение. Через определенное время вырабатывается привычка соблюдать правильную осанку и необходимость в ношении устройства отпадает.

Какой вид спорта не повредит?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Каким видом спорта можно заниматься, если есть межпозвоночная грыжа, но она не беспокоит?

Александр Барановский и Иосиф Михневич: Можно заниматься любым спортом, исключающим большие осевые нагрузки на позвоночник (штанга, пауерлифтинг и т.д.). Особенно хорошо: лечебная гимнастика, ходьба, в том числе скандинавская, плавание.

Есть грыжа Шморля, L4-L5. При обострениях боли снимал обезболивающими, капельницами. Но в определенный момент эти действия перестали приносить облегчение, начался еще и перекос таза. При помощи каких упражнений вернуть себе полноценное движение (без лекарств и операций)?

Иосиф Михневич и Александр Барановский: Рекомендуем лечебную гимнастику лежа, плавание. Необходимы упражнения на вытяжение позвоночного столба: подводное вытяжение и сухое — на шведской стенке.

Реально ли таким способом, который рекомендует штангист Андрей Арямнов, вылечить грыжу? (Спортсмен на протяжении 5 минут лежит на двух лавочках: плечи на одной, икры и ступни — на другой, а тело, таким образом, висит над пустым пространством. — Прим. Ред.)

Иосиф Михневич: Это упражнение укрепляет мышечный корсет, что может в дальнейшем привести к улучшению состояния при наличии грыж. Поэтому такие упражнения полезны.

Чем опасны блокады?



Фото: Reuters

— У меня грыжа в поясничном отделе, было обострение, долго не проходило, сделала четыре блокады. Знаю, что некоторые врачи против блокад. Почему? Чем они могут быть опасны?

Иосиф Михневич: При проведении блокад нужно владеть определенной техникой. Существует опасность инфекционных осложнений и повреждения соседствующих структур.

— Почему растет заболеваемость опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной дистрофией, проблемы уже выходят на первые позиции по масштабам рецидивов. Экология? Хотелось бы услышать мнение о саморегуляции и восстановлении организма, в том числе репродукции тканей и клеток, вплоть до исчезновения грыж и восстановления межпозвонковых дисков в следствии изменения образа жизни. Такое возможно?

Иосиф Михневич: Болезней костно-мышечной системы действительно становится больше. Причины многочисленны, в том числе и экология. Здоровый образ жизни однозначно способствует саморегуляции и восстановлению организма. Грыжи дисков подвержены эволюции и исчезают со временем при правильном трудовом и двигательном режиме, соблюдении правил эргономики.

Левосторонняя парамедианная нисходящая грыжа диска Л5_S1, выступающая в просвет спинномозгового канала до 7 мм (ширина основания 8 мм кранио каузальный 12мм), оттесняя нервный корешок сзади. Л 4_Л5 протрузия до 3 мм. Выраженный болевой синдром. Лечение длилось 4 месяца. Сейчас чувствую онемение, быстро устаю. Подскажите ваше лечение.

Иосиф Михневич: Рекомендую лечебную гимнастику лежа, плавание, подводный душ-массаж.

Александр Барановский: В вашем случае наиболее целесообразно оперативное лечение — удаление грыжи межпозвонкового диска.

Может ли потеря веса вызвать боль в спине?

Может ли межпозвоночная грыжа давать боли в спине и схваточные боли внизу живота?

Александр Барановский: Боли внизу живота не характерны для межпозвонковой грыжи. Чтобы исключить (подтвердить) межпозвонковую грыжу нужно выполнить обследование: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Чем вызван хруст в позвоночнике? Это соли? И что делать?

Иосиф Михневич: Хруст в позвоночнике вызван изменениями в межпозвонковых суставах. Необходима консультация ревматолога.

— Грыжа поясничного отдела L3-L2 сильно не беспокоила, пока не решил сбросить немного вес. За 2 недели сбросил 8 кг (с 92 кг). При этом активно делал несиловые упражнение (общая физкультура), спустя месяц появилась боль в спине, которая переходила в суставы нижних конечностей (тазобедренного, коленного, пальцев ног, рук и плечевого сустава). Боль прогрессирует с каждым днём, нестероидные препараты сильного эффекта не дают. Возможно ли, что мое нынешние состояние, боли в спине вызваны резким изменением рациона питания и потерей веса?

Иосиф Михневич: У вас клиника поражения суставов. Нужна консультация ревматолога.

— МРТ пояснично-крестцового отдела выявило смещение позвонков. Локализация боли — правый пах ноги, потом внутренняя сторона правого бедра, далее — правый коленный сустав, затем блуждающие тянущие боли по внутренней стороне икры, а затем тупая жгучая боль в области косточки на голеностопе. Иногда боль «дотягивается» до пальцев правой ноги. Боль не отступает. Что это может быть и что посоветуете?

Иосиф Михневич: У вас клиника поражения L4 корешка. Необходима консультация невролога и подбор лечения.

Александр Барановский: Данные МРТ необходимо проконсультировать у ортопеда-травматолога, а затем проконсультироваться у невролога и нейрохирурга.

— Беспокоят сильные боли в поясничном и крестцовом отделе позвоночника, сильная скованность движений в период обострения. Какие исследования вы рекомендуете и к какому конкретно специалисту нужно обращаться (травматолог, хирург, невропатолог)?

Иосиф Михневич и Александр Барановский: Нужно сдать общий анализ крови и МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. В зависимости от результатов будет понятно, к какому специалисту обращаться. Но вначале точно нужно к неврологу.

У меня межпозвоночная грыжа л4 — л5 размером 9 мм. Лежал в госпитале в декабре 2018, но все ровно болит правая нога. Какие рекомендации вы дадите?

Александр Барановский: Необходимо еще раз пройти курсовое лечение в неврологическом отделении. Затем обязательно повторить МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и проконсультироваться с нейрохирургом.

Подскажите, как восстановить органы таза после операции на секвестрированную грыжу, была сделана операция на диске L5S1 в марте этого года экстренно, началось онемение правой стопы ягодиц и промежности, проблема осталась, не могу ходить естественно в туалет, постоянное запоры, нет позывов. Что можно сделать?

Александр Барановский: Эти изменения требуют повторного курса лечения в неврологическом отделении стационара.

На протяжении 3−4 месяцев ощущаю периодические боли в поясничном отделе спины. Если сделать МРТ этой части спины, поможет ли это понять, в чем дело? Если да, то где это можно сделать? Владимир

Иосиф Михневич: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника поможет выяснить причину. Данный вид обследования можно выполнить в медицинских центрах Минска или в больницах города, где имеются аппараты МРТ.