Пять человек на 34 метрах. Гродненец поставил палатку перед исполкомом и просит хотя бы арендную квартиру

Источник материала: Tut.by

Гродненец Александр Лаврентьев поставил палатку перед зданием администрации Октябрьского района Гродно. Так он хотел привлечь внимание к проблеме нехватки жилья и большим очередям на него. Спустя час глава администрации Олег Белинский вышел и предложил еще раз обсудить его заявление на арендное жилье, пишет Hrodna.life .





— Я здесь скоро буду жить, потому что дома у меня уже жить негде. У меня 34,5 квадратных метра жилья, на которых проживает пять человек. Сейчас у меня младшая дочь пойдет в школу, и мне даже письменный стол… только к потолку прибивать, чтобы она могла учить уроки. В администрации мне приходят только отказы (на арендное жилье — ред.). Я предлагаю выдавать всем такие палатки — экономно, доступно, можно жить. По крайней случае, в летний период перекантоваться можно, — говорит Александр.





— Сейчас в Беларуси проходят II Европейские игры, на которые потрачено около 100 млн долларов . Из расчетов по ценам «Гродножилстроя» — 500 долларов за квадратный метр — это 3 тыс. квартир средней площадью 60 кв.м.

Александр по профессии повар-кондитер. У него есть жена и двое детей — дочь пяти лет и сын трех лет. Сейчас они живут в Фабричном с мамой Александра. Пять человек делят между собой 34,5 квадрата. Александр боится, что социальные службы могут увидеть условия, в которых живут дети, и у семьи появятся проблемы. К тому же, из-за отсутствия личного пространства в семье уже начались конфликты.





Александр стоит в очереди на улучшение жилищных условий с ноября 2013 года. Он хочет получить арендное жилье. Претендует на квартиры менее 60 квадратных метров, чтобы остаться в очереди и потянуть финансово. Пока на все заявления отвечали отказом. Также власти предлагают устроиться на госпредприятие с общежитием, но с зарплатой около 300 рублей.









Александр неделю как безработный. До этого работал в ООО «Архифуд». Говорит, получал около 650 рублей. С праздничными и фестивальными днями получалось больше. Кроме основной работы, подрабатывал на стройке. Жена работает в ТЦ «Корона» поваром. Оба супруга получить жилье от работы не могут. Снимать — дорого, говорит Александр.

Через 10 минут после того, как Александр разбил палатку, пришли сотрудники Департамента охрана, которых вызвали из администрации. Они переписали личные данные Александра, но нарушений в его действиях не увидели. Через полчаса пришел участковый и милиционер. Они также проверили документы и также не увидели нарушений.





Спустя час из администрации вышел ее глава Олег Белинский. Он попросил убрать палатку, чтобы «не уничтожать газон», который принадлежит организации. И предложил еще раз рассмотреть возможные варианты жилья.





Александру предложили написать заявление на трехкомнатную квартиру с частичными удобствами по адресу 3-й переулок Калинина, 8−2. Это одноэтажный многоквартирный дом 1969 года. Находится в районе Палестины, там ходит 14-й автобус. Условия можно улучшить самим и установить удобства дома. Иногда на такие квартиры вообще нет заявлений, так что шансы получить жилье высокие.

Александр посмотрел квартиру и решил, что у семьи нет денег, чтобы привести ее в порядок. Пока они рассматривают другие варианты.





Олег Белинский говорит, что всегда готов к конструктивному диалогу.

— Сейчас на очереди в администрации стоит более 15 800 человек. Это граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Эта очередь постоянно уменьшается: два года назад было более 18 тыс., в 2011 году — 28 тыс., — рассказывает глава района.

Преимущество имеют многодетные семьи, дети-сироты. Сейчас строятся два дома для таких категорий: в одном — 99, в другом — 179 квартир. Очередь среди многодетных семей растет в среднем на 30−35 многодетных семей ежемесячно. На 1 мая с очереди сняли 98 семей, а стали на учет 134.

Некоторые люди стоят в списке нуждающихся с 1979-го года — и таких больше тысячи человек. Правда, им уже предлагали строительство, но они по разным причинам отказывались. По закону снять с учета этих людей не могут.