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ВОЗ: «Наркозависимые опасаются обращаться к врачам, чтобы не попасть в поле зрения МВД»
25.06.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По мнению координатора программ ВОЗ Вячеслава Гранькова, человек должен быть на 100% уверен: медицинские услуги ему будут оказаны конфиденциально. Но постановление Совета Министров обязывает врачей сообщать в правоохранительные органы информацию о тех, кто стоит на учете.
По мировой статистике, в 2016 году 275 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы один раз употребляли наркотическое средство. Проблема наркомании актуальна и для Беларуси. По неофициальным данным, в нашей стране 88 тысяч наркозависимых.
— Человек должен быть на 100% уверен, что, обращаясь за помощью к медикам, услуги будут оказаны конфиденциально. Нас беспокоит постановление Совета Министров, которое обязывает высылать информацию органам внутренних дел о людях, состоящих на учете, — заявил сегодня во время пресс-конференции координатор программ ВОЗ Вячеслав Граньков.
Он также отметил: людей отпугивает этот факт, и это подтверждают цифры. С 2012 года по 2017 количество обращений за анонимной помощью сократилось в пять раз. Реальное количество наркопотребителей больше, чем состоит на учете.
— На одного наркозависимого приходится пять человек, которые не обращаются к врачам. У людей есть боязнь попасть в поле зрения МВД, на учет, быть арестованными, — добавляет Вячеслав Граньков.
Представитель МВД говорит: «Уровень наркоугрозы в стране сохраняется». Но работа правоохранительных органов принесла ощутимые результаты.
— В Беларуси на 100 тысяч человек приходится 0,03 случаев смерти от передозировки, а в США — 16,1. Цифры говорят сами за себя, — привел статистику начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.
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ВОЗ беспокоит и другое — криминализация населения, ведь границы между хранением для личных целей и сбытом размыты. Координатора программ привел пример как к этой проблеме подошли в Португалии. Если у человека находят наркотическое вещество, которое по весу равняется десятидневному запасу для потребления, то в этом случае его привлекают к административной ответственности и отправляют на лечение.
— Этот индивидуальный подход помог добиться ощутимых результатов, — говорит Вячеслав Граньков.
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По мнению координатора программ ВОЗ Вячеслава Гранькова, человек должен быть на 100% уверен: медицинские услуги ему будут оказаны конфиденциально. Но постановление...
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