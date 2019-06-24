ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прыгнула с кормы - и лодка перевернулась. Подробности трагедии на Березине, где утонул мужчина

25.06.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Работники ОСВОД нашли тело хозяина лодки, которая перевернулась на Березине, и рассказали подробности трагедии.

20 июня компания отдыхала на берегу реки недалеко от деревни Михайловка Светлогорского района. Вечером решили возвращаться домой. Часть отдыхающих переправилась на резиновой лодке на противоположный берег, а часть не успели — мотор вышел из строя.

Находившийся поблизости мужчина предложил перевезти отдыхавших на своей лодке. Те согласились.

— Лодка была самодельная, низкобортная, грузоподъемность маленькая, а в нее село четыре человека. В какой-то момент лодка стала заполняться водой. Люди начали паниковать. Одна из женщин стала на корму и решила прыгнуть в воду, в этот момент плавсредство перевернулось, — рассказывает TUT.BY ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Пассажиры смогли выбраться на берег, а хозяин лодки исчез.

На следующий день тело 59-летнего мужчины обнаружили в шести километрах от места утопления.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело хозяина лодки нашли не сразу и в 6 км от места происшествия.
 
Новости дня
Новости общества
 
ВОЗ: «Наркозависимые опасаются обращаться к врачам, чтобы не попасть в поле зрения МВД»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика