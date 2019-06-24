Прыгнула с кормы - и лодка перевернулась. Подробности трагедии на Березине, где утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

Работники ОСВОД нашли тело хозяина лодки, которая перевернулась на Березине, и рассказали подробности трагедии.

20 июня компания отдыхала на берегу реки недалеко от деревни Михайловка Светлогорского района. Вечером решили возвращаться домой. Часть отдыхающих переправилась на резиновой лодке на противоположный берег, а часть не успели — мотор вышел из строя.

Находившийся поблизости мужчина предложил перевезти отдыхавших на своей лодке. Те согласились.

— Лодка была самодельная, низкобортная, грузоподъемность маленькая, а в нее село четыре человека. В какой-то момент лодка стала заполняться водой. Люди начали паниковать. Одна из женщин стала на корму и решила прыгнуть в воду, в этот момент плавсредство перевернулось, — рассказывает TUT.BY ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Пассажиры смогли выбраться на берег, а хозяин лодки исчез.

На следующий день тело 59-летнего мужчины обнаружили в шести километрах от места утопления.