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Прыгнула с кормы - и лодка перевернулась. Подробности трагедии на Березине, где утонул мужчина
25.06.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники ОСВОД нашли тело хозяина лодки,
20 июня компания отдыхала на берегу реки недалеко от деревни Михайловка Светлогорского района. Вечером решили возвращаться домой. Часть отдыхающих переправилась на резиновой лодке на противоположный берег, а часть не успели — мотор вышел из строя.
Находившийся поблизости мужчина предложил перевезти отдыхавших на своей лодке. Те согласились.
— Лодка была самодельная, низкобортная, грузоподъемность маленькая, а в нее село четыре человека. В какой-то момент лодка стала заполняться водой. Люди начали паниковать. Одна из женщин стала на корму и решила прыгнуть в воду, в этот момент плавсредство перевернулось, — рассказывает TUT.BY ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Пассажиры смогли выбраться на берег, а хозяин лодки исчез.
На следующий день тело 59-летнего мужчины обнаружили в шести километрах от места утопления.
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Тело хозяина лодки нашли не сразу и в 6 км от места происшествия.
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