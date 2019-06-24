Синоптики предупредили пинчан о 32-градусной жаре в среду

Источник материала: Полесская правда

До 32 градусов жары ожидается на территории Пинска и района в среду, 26 июня, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным пинских синоптиков, в предстоящие сутки будет малооблачная и сухая погода, а температура воздуха составит в ночные часы от 11 до 16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметок +27…+32 градуса.





Необыкновенно жаркая погода таит в себе целый ряд опасностей, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском ГРОЧС. Спасатели рекомендуют как можно меньше в жаркую погоду находиться под прямыми солнечными лучами либо по крайней мере прикрывать голову головными уборами или солнечными зонтами.

Медики в свою очередь отмечают всплеск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, тепловых ударов, обострений сердечно-сосудистых болезней. Солнце наиболее активно с 12.00 до 16.00, а значит, именно в это время стоит уберечь себя от воздействия солнечного света. Особенно опасно в такую погоду употребление алкоголя. В жару действие спиртного на организм многократно усиливается, организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Не рекомендуется заниматься спортом на открытом воздухе. Опасность для человека заключается в тепловом перегревании, то есть угрозе повышения температуры его тела выше 37,1 градуса Цельсия, или теплонарушении, приближении температуры тела к 38,8 градуса Цельсия. Тепловое критическое состояние наступает при длительном или сильном перегревании, способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности.

Опасно в такую погоду и приобретать продукты питания с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, продукты портятся, что может привести к тяжелым отравлениям. Необходимо также сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными, ведь из-за жары деформируются асфальтовое покрытие и железнодорожные рельсы, а значит, возможно увеличение количества ДТП.

Кроме того, в жару возрастает риск возникновения очагов природных пожаров и распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Высокая температура воздуха может стать причиной отключения электроэнергии, если перегреется трансформаторное оборудование.