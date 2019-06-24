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Экологи зовут на бесплатные экскурсии на мусорный полигон «Тростенецкий»

25.06.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчан приглашают на самый большой мусорный полигон. Об этом сообщают организаторы экскурсии.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Три дня (29 июня, 4 и 6 июля) можно будет увидеть место, где ежедневно захоранивают бытовой мусор минчан — полигон «Тростенецкий».

Организаторы экскурсии («Оператор вторичных материальных ресурсов» и движение «Цель 99») уверены, что возможность увидеть обратную сторону чистого города вдохновит каждого взять в магазине хотя бы на один пакет меньше.

Чтобы съездить на полигон и на расположенный рядом завод «Спецкоммунавтотранс», где сортируют мусор и получают вторсырье, нужно подать заявку и рассказать о своей мотивации. Прием заявок на первую экскурсию заканчивается 28 июня.

Авторов самых убедительных заявок на экскурсию «Покед, пакет!» отвезет специальный автобус. Он отправится в 10.00 от станции метро «Могилевская» и вернет участников в Минск примерно в 13.00.

На каждую из бесплатных экскурсий отберут по 40 человек.

Полигон является режимным объектом и посетителей без специального разрешения не принимает.

— Вместе с пользой, индустрия пластмасс привела к неограниченному потреблению одноразовых вещей, — рассказывает директор «Оператора вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — По оценкам ученых, примерно 40% пластмассовых изделий — упаковки — служат нам меньше одного месяца. Большую часть отходов пластика сложно или невозможно переработать так, чтобы получить качественное сырье для новой продукции. А ведь на производство пластиковых одноразовых вещей тратятся природные ресурсы: полезные ископаемые, вода, топливо. Мы с коллегами уверены: минчане, которые увидят 32 гектара мусора разных видов возле своего города, уже не будут бездумно класть один апельсин в полиэтиленовый пакет и откажутся от лишнего пластика.

Если первый участок полигона «Тростенецкий» заполняли отходами 10 лет, то второй, такой же по площади, уже спустя 1,5 года оказался загружен наполовину.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
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Три дня (29 июня, 4 и 6 июля) можно будет увидеть место, где ежедневно захоранивают бытовой мусор минчан - полигон «Тростенецкий»
 
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