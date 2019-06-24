ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки». Прокурор запросил для Доморацкого 13 лет колонии

25.06.2019 13:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Подходит к завершению судебное разбирательство по Минска">делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого. Прокурор Александр Толстогузов заявил, что вина экс-чиновника по трем коррупционным преступления доказана в полном объеме и просит приговорить его к 13 годам лишения свободы. Адвокат Дмитрий Горячко свое выступление начал со слов: «Я в шоке от обвинения и меры наказания, которую попросил представитель гособвинения».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Доморацкий с первого дня задержания и после в суде не признавал вину ни по одному эпизоду, в котором его обвиняют. Сегодня он заявил:

— Вы можете меня хоть расстрелять, я не просил никакие премии, никакие незаконные вознаграждения не принимал. 20 лет я добросовестно работал на наше государство, это могут подтвердить все, кто работал вместе со мной. Я готов все свои слова повторить на полиграфе, но почему-то ни меня, ни свидетелей не допросили с применением детектора лжи.

Адвокат Дмитрий Горячко начал выступление в прениях со слов: «Я в шоке от того обвинения и меры наказания, которую попросил представитель государственного обвинения». И привел в пример дело Сергея Барисевича, бывшего начальника ГУПР, его задержали до Доморацкого. Барисевич, согласно приговору, получил взяток на сумму около 170 тысяч долларов. Доморацкий, согласно обвинению, — 3.5 тысячи. Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы, Доморацкого прокурор просит отправить в колонию на 13 лет.

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняют сразу по трем коррупционным статьям. Первое — получение взятки на сумму 2,5 тысячи долларов (ч.3 ст. 430 УК) за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. По логике обвинения, фирма «Фудстайл» хотела получать деньги от работы кафе, собственник помещения Василий Садовский хотел получать деньги за аренду, его приятель бизнесмен Дмитрий Володько бесплатно помогал другу и передал взятку чиновнику, а Доморацкий взял 2,5 тысячи долларов, чтобы обогатиться. Садовский в суде заявил, что деньги в качестве взятки не передавал, Доморацкого не знал, признательные показания написал под диктовку следователя, потому что хотел поскорее вернуться домой — в КГБ его забрали в 12 дня, отпустили в 12 ночи. Володько придерживается своих показаний, которые дал ранее: был посредником между Садовским и Доморацким. Правда, как передавал деньги, не помнит. Видеозаписи, которая бы подтверждала его слова, а также взятия с поличным не было.

Второй эпизод обвинения — злоупотребление властью (ч.2 ст. 424 УК): Доморацкий отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей. Здесь важно напомнить, что в сентябре 2018 года Андрей Доморацкий ушел с должности замглавы города (в рамках оптимизации) и стал начальником главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома. В 2007 году в центре Минска был построен торговый центр «Столица», принадлежит он городу. Кредит на строительство брало главное управление потребительского рынка, гарантом по выплате являлся учредитель — Мингорисполком. Деньги с аренды торговых площадей ГУПР должен был перечислять на погашение кредита. По решению властей города, при выполнении всех прогнозных показателей ГУПР мог не перечислять в бюджет Минска 25% от полученной аренды, а направлять средства на нужды управления. По заключению Комитета госконтроля, ГУПР искусственно завысил показатели и «необоснованно сэкономил» те самые 25%, а значит, это ущерб бюджету города. Куда же пошли «необоснованно сэкономленные» средства? На погашение кредита за строительство «Столицы». Тех 75%, которые ГУПР получал, просто не хватало, чтобы закрыть полностью платежи. Если бы ГУПР не заплатил эти деньги, пришлось бы платить Мингорисполкому как гаранту по кредиту, тогда средства пришлось бы изымать из местного бюджета. 17 июня гособвинитель отказался от формулировки «причинение ущерба в особо крупном размере», осталась формулировка «ущерб государственным интересам».

Третье — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа. Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Доморацкий вернул премию за два месяца до его задержания, как только увидел, что не сходятся показатели. Бухгалтер приняла деньги, это документально подтверждено.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно обвинению, сумма незаконного обогащения - около 3,5 тысяч долларов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Экологи зовут на бесплатные экскурсии на мусорный полигон «Тростенецкий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика