«Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки». Прокурор запросил для Доморацкого 13 лет колонии

Источник материала: Tut.by

Подходит к завершению судебное разбирательство по Минска">делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого. Прокурор Александр Толстогузов заявил, что вина экс-чиновника по трем коррупционным преступления доказана в полном объеме и просит приговорить его к 13 годам лишения свободы. Адвокат Дмитрий Горячко свое выступление начал со слов: «Я в шоке от обвинения и меры наказания, которую попросил представитель гособвинения».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Доморацкий с первого дня задержания и после в суде не признавал вину ни по одному эпизоду, в котором его обвиняют . Сегодня он заявил:

— Вы можете меня хоть расстрелять, я не просил никакие премии, никакие незаконные вознаграждения не принимал. 20 лет я добросовестно работал на наше государство, это могут подтвердить все, кто работал вместе со мной. Я готов все свои слова повторить на полиграфе, но почему-то ни меня, ни свидетелей не допросили с применением детектора лжи.

Адвокат Дмитрий Горячко начал выступление в прениях со слов: «Я в шоке от того обвинения и меры наказания, которую попросил представитель государственного обвинения». И привел в пример дело Сергея Барисевича , бывшего начальника ГУПР, его задержали до Доморацкого. Барисевич, согласно приговору, получил взяток на сумму около 170 тысяч долларов. Доморацкий, согласно обвинению, — 3.5 тысячи. Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы, Доморацкого прокурор просит отправить в колонию на 13 лет.

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняют сразу по трем коррупционным статьям. Первое — получение взятки на сумму 2,5 тысячи долларов (ч.3 ст. 430 УК) за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. По логике обвинения, фирма «Фудстайл» хотела получать деньги от работы кафе, собственник помещения Василий Садовский хотел получать деньги за аренду, его приятель бизнесмен Дмитрий Володько бесплатно помогал другу и передал взятку чиновнику, а Доморацкий взял 2,5 тысячи долларов, чтобы обогатиться. Садовский в суде заявил , что деньги в качестве взятки не передавал, Доморацкого не знал, признательные показания написал под диктовку следователя, потому что хотел поскорее вернуться домой — в КГБ его забрали в 12 дня, отпустили в 12 ночи. Володько придерживается своих показаний, которые дал ранее: был посредником между Садовским и Доморацким. Правда, как передавал деньги, не помнит. Видеозаписи, которая бы подтверждала его слова, а также взятия с поличным не было.

Второй эпизод обвинения — злоупотребление властью (ч.2 ст. 424 УК): Доморацкий отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей. Здесь важно напомнить, что в сентябре 2018 года Андрей Доморацкий ушел с должности замглавы города (в рамках оптимизации) и стал начальником главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома. В 2007 году в центре Минска был построен торговый центр «Столица», принадлежит он городу. Кредит на строительство брало главное управление потребительского рынка, гарантом по выплате являлся учредитель — Мингорисполком. Деньги с аренды торговых площадей ГУПР должен был перечислять на погашение кредита. По решению властей города, при выполнении всех прогнозных показателей ГУПР мог не перечислять в бюджет Минска 25% от полученной аренды, а направлять средства на нужды управления. По заключению Комитета госконтроля, ГУПР искусственно завысил показатели и «необоснованно сэкономил» те самые 25%, а значит, это ущерб бюджету города. Куда же пошли «необоснованно сэкономленные» средства? На погашение кредита за строительство «Столицы». Тех 75%, которые ГУПР получал, просто не хватало, чтобы закрыть полностью платежи. Если бы ГУПР не заплатил эти деньги, пришлось бы платить Мингорисполкому как гаранту по кредиту, тогда средства пришлось бы изымать из местного бюджета. 17 июня гособвинитель отказался от формулировки «причинение ущерба в особо крупном размере», осталась формулировка «ущерб государственным интересам».

Третье — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа. Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Доморацкий вернул премию за два месяца до его задержания, как только увидел, что не сходятся показатели. Бухгалтер приняла деньги, это документально подтверждено.

(Будет дополнено)