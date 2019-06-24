О безопасности – увлекательно

Источник материала: Единство

Сначала ведущая провела игры-разминки «Может да, а может нет» и «Хлоп-топ». Затем рассказала о том, что не только родители заботятся о безопасности ребят во время отдыха у водоема, но и люди специальных профессий. Далее она прочитала ребятам рассказ водолаза, а дети должны были сказать, какие правила нарушили купающиеся в этом рассказе. Потом присутствующие поговорили о том, что, соблюдая правила безопасности на воде, могут произойти неприятности. Главное – не надо паниковать и вспомнить основные правила.

После чего ребята поделились на две команды и собрали картинки по правилам безопасности на воде и объяснили, какие правила нарушены. Затем ведущая провела конкурс «У воды без беды», где участники рисовали, как они проводят время на речке. В завершение встречи детям вручили сладкие призы и памятки о правилах безопасного поведения на воде.