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О безопасности – увлекательно

25.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сначала ведущая провела игры-разминки «Может да, а может нет» и «Хлоп-топ». Затем рассказала о том, что не только родители заботятся о безопасности ребят во время отдыха у водоема, но и люди специальных профессий. Далее она прочитала ребятам рассказ водолаза, а дети должны были сказать, какие правила нарушили купающиеся в этом рассказе. Потом присутствующие поговорили о том, что, соблюдая правила безопасности на воде, могут произойти неприятности. Главное – не надо паниковать и вспомнить основные правила.

После чего ребята поделились на две команды и собрали картинки по правилам безопасности на воде и объяснили, какие правила нарушены. Затем ведущая провела конкурс «У воды без беды», где участники рисовали, как они проводят время на речке. В завершение встречи детям вручили сладкие призы и памятки о правилах безопасного поведения на воде.

http://www.borisov.gov.by/novosti-regiona/item/35846-poznovatelnaya-pragrama-voda-ne-terpit-shalostej

 
 
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В Велятичском СДК для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь «Вяляты», была проведена познавательная программа «Вода не терпит шалостей».
 
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