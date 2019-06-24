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Генпрокуратура: Потерпевшая по делу священника Бурыкина - его дочь
25.06.2019 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня на пресс-конференции заместитель генпрокурора Алексей Стук сообщил, что потерпевшая по делу Бурыкина, которого еще называли «батюшка со свастикой», — его старшая дочь.
— Эти события были с 2012 по 2016 год, а дочка 1999 года рождения. 6 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167, — сообщил Алексей Стук.
По словам заместителя генпрокурора, девушка уже стала давать показания. Журналисты отметили, что раньше дочь защищала отца.
— Она боялась, он достаточно деспотичный человек, — отметил Стук.
Напомним, сегодня стало известно, что Константин Бурыкин, известный как «батюшка со свастикой»,
Речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего (малолетней). По санкции статьи за такое грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.
Отметим, что весной милиция
В 2017 году суд Заводского района Минска рассматривал
Арест священника жена и друзья объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в «Белорусской федерации пауэрлифтинга», которую он возглавлял последние годы.
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Сегодня на пресс-конференции заместитель генпрокурора Алексей Стук, сообщил, что потерпевшая по делу Бурыкина, которого еще называли «батюшка со свастикой» - его...
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