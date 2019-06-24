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Генпрокуратура: Потерпевшая по делу священника Бурыкина - его дочь

25.06.2019 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на пресс-конференции заместитель генпрокурора Алексей Стук сообщил, что потерпевшая по делу Бурыкина, которого еще называли «батюшка со свастикой», — его старшая дочь.


Константин Бурыкин во время паломничества в Грецию. Фото со страницы прихода во "ВКонтакте"

— Эти события были с 2012 по 2016 год, а дочка 1999 года рождения. 6 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167, — сообщил Алексей Стук.

По словам заместителя генпрокурора, девушка уже стала давать показания. Журналисты отметили, что раньше дочь защищала отца.

— Она боялась, он достаточно деспотичный человек, — отметил Стук.

Напомним, сегодня стало известно, что Константин Бурыкин, известный как «батюшка со свастикой», стал фигурантом нового разбирательства. Возбуждено уголовное дело о насилии над заведомо малолетним. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего (малолетней). По санкции статьи за такое грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Отметим, что весной милиция рассказала об уголовном деле в отношении «батюшки со свастикой» по еще одной статье, о присвоении. По версии следствия, он, будучи в 2014−2016 годах заместителем главы «Белорусской федерации пауэрлифтинга», потратил на собственные нужды часть денег, которая полагалась на командировки спортсменам. Ущерб оценили в 17,5 тысячи рублей. За это по ч. 3 ст. 211 УК ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

В 2017 году суд Заводского района Минска рассматривал дело священника из Гатово Константина Бурыкина. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Там он находится до сих пор; от служения он временно отстранен, но сана не лишился.

Арест священника жена и друзья объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в «Белорусской федерации пауэрлифтинга», которую он возглавлял последние годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на пресс-конференции заместитель генпрокурора Алексей Стук, сообщил, что потерпевшая по делу Бурыкина, которого еще называли «батюшка со свастикой» - его...
 
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