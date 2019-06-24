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У каждого третьего - повышенное. Гомельские врачи измерили у дачников в электричке давление
25.06.2019 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если дачники не идут к врачам, то врачи идут к дачникам. Специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с коллегами в рамках акции «Поезд здоровья» осмотрели людей прямо в дизеле Гомель — Жлобин.
Как
Всего в акции здоровья приняли участие около 200 человек, узнать свой уровень артериального давления пожелали 100 — и практически у 30% пассажиров он оказался повышен.
Отныне специалисты планируют сделать проведение подобных информационно-образовательных акций регулярными.
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Если дачники не идут к врачам, то врачи идут к дачникам. Специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с коллегами в рамках акции...
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