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У каждого третьего - повышенное. Гомельские врачи измерили у дачников в электричке давление

25.06.2019 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если дачники не идут к врачам, то врачи идут к дачникам. Специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с коллегами в рамках акции «Поезд здоровья» осмотрели людей прямо в дизеле Гомель — Жлобин.


Как рассказали медики, такой маршрут был выбран не случайно: по ходу следования состава расположены дачные поселки, а большинство пассажиров — пенсионеры. Им-то специалисты и предложили измерить уровень артериального давления, определить уровень глюкозы и холестерина в крови и даже побывать на приеме врача-кардиолога.

Всего в акции здоровья приняли участие около 200 человек, узнать свой уровень артериального давления пожелали 100 — и практически у 30% пассажиров он оказался повышен.

Отныне специалисты планируют сделать проведение подобных информационно-образовательных акций регулярными.

 
Теги: Гомель
 
 
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Если дачники не идут к врачам, то врачи идут к дачникам. Специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с коллегами в рамках акции...
 
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