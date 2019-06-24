У каждого третьего - повышенное. Гомельские врачи измерили у дачников в электричке давление

Источник материала: Tut.by

Если дачники не идут к врачам, то врачи идут к дачникам. Специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с коллегами в рамках акции «Поезд здоровья» осмотрели людей прямо в дизеле Гомель — Жлобин.





Как рассказали медики, такой маршрут был выбран не случайно: по ходу следования состава расположены дачные поселки, а большинство пассажиров — пенсионеры. Им-то специалисты и предложили измерить уровень артериального давления, определить уровень глюкозы и холестерина в крови и даже побывать на приеме врача-кардиолога.

Всего в акции здоровья приняли участие около 200 человек, узнать свой уровень артериального давления пожелали 100 — и практически у 30% пассажиров он оказался повышен.

Отныне специалисты планируют сделать проведение подобных информационно-образовательных акций регулярными.