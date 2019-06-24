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Никто из осужденных врачей пока не обращался с прошением о помиловании, по Шаройко решение отложено

25.06.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фигуранты громкого «дела медиков» после оглашения приговоров в суде первой инстанции не согласились с наказанием и подали апелляционные жалобы. Пока они оставлены без удовлетворения, приговоры — без изменений.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY поинтересовался у заместителя генерального прокурора: просил ли кто-то из фигурантов громкого «дела медиков» о помиловании?

— С прошением о помиловании никто не обращался. Ради объективности следует отметить: было одно заявление, но оно не было оформлено соответствующим образом, и его не рассматривали, — рассказывает заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Напомним, ранее генпрокурор Александр Конюк объяснял: декрет президента лишил осужденных за коррупцию права претендовать на УДО. Однако у них по-прежнему остается возможность просить помилования президента. И эта возможность, по сути, заменит процедуру УДО — как выразился генпрокурор, «поднимет его планку». То есть к осужденным за коррупцию будут применять «индивидуальный подход», это будет «процедура высшего класса».

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, обращался ли с ходатайством о помиловании украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж.

— Он подавал прошение о помиловании, комиссия его рассматривает, но, как вы понимаете, это очень тонкая материя и окончательное решение отложено до определенных условий, — заявил Стук.

Он не стал уточнять, что это условия.

 
 
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Фигуранты громкого «дела медиков» после оглашения приговоров в суде первой инстанции не согласились с наказанием и подали апелляционные жалобы. Пока они...
 
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