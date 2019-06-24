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Никто из осужденных врачей пока не обращался с прошением о помиловании, по Шаройко решение отложено
25.06.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фигуранты громкого «
TUT.BY поинтересовался у заместителя генерального прокурора: просил ли кто-то из фигурантов громкого «дела медиков» о помиловании?
— С прошением о помиловании никто не обращался. Ради объективности следует отметить: было одно заявление, но оно не было оформлено соответствующим образом, и его не рассматривали, — рассказывает заместитель генпрокурора Алексей Стук.
Напомним, ранее генпрокурор Александр Конюк
Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, обращался ли с ходатайством о помиловании украинский
— Он подавал прошение о помиловании, комиссия его рассматривает, но, как вы понимаете, это очень тонкая материя и окончательное решение отложено до определенных условий, — заявил Стук.
Он не стал уточнять, что это условия.
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