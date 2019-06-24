Генпрокуратура о «наркотической» статье УК и голодовке родных осужденных: Пересмотра дел не будет

Источник материала: Tut.by

Пересмотра приговоров по уголовным делам осужденных по «наркотической статье» добиваются их родные.

Сейчас несколько матерей осужденных по «наркотической» статье 328 УК объявили очередную голодовку , сообщает «Наша Нiва». Они хотят, чтобы уголовные дела были пересмотрены.

— Прокуратура не будет инициировать пересмотр уголовных дел. Эти сроки не выбиваются из предложенных санкций, — заявил сегодня Алексей Стук, заместитель генерального прокурора.

Он также отметил, что прокуратура выступала за изменения сроков наказания по ст. 328 УК. По мнению Стука, это «послужит более эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств». Ведь иногда в практике случаются истории, когда у человека находят запрещенное средство, при этом «личность не очень хорошая», а наказание выносится без индивидуального подхода.

— Генпрокуратура настаивала и согласовывала, чтобы ч.1, 2, 3 ст. 328 предусматривали амнистию. По ч. 3 мнениях тех, кто согласовывал законопроект, разделились. Но все-таки она в законопроекте есть, неизвестно только, пройдет или нет, — отметил Стук.

Под предстоящую амнистию не попадают те, кто был осужден по ч. 4, 5 ст. 328 УК .

Законопроект об амнистии внесен в парламент, планируется, что его рассмотрят в пятницу, 28 июня.

Недавно, напомним, парламент проголосовал за снижение нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса.