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Генпрокуратура о «наркотической» статье УК и голодовке родных осужденных: Пересмотра дел не будет
25.06.2019 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пересмотра приговоров по уголовным делам осужденных по «наркотической статье» добиваются их родные.
Сейчас несколько матерей осужденных по «наркотической» статье 328 УК
— Прокуратура не будет инициировать пересмотр уголовных дел. Эти сроки не выбиваются из предложенных санкций, — заявил сегодня Алексей Стук, заместитель генерального прокурора.
Он также отметил, что прокуратура выступала за изменения сроков наказания по ст. 328 УК. По мнению Стука, это «послужит более эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств». Ведь иногда в практике случаются истории, когда у человека находят запрещенное средство, при этом «личность не очень хорошая», а наказание выносится без индивидуального подхода.
— Генпрокуратура настаивала и согласовывала, чтобы ч.1, 2, 3 ст. 328 предусматривали амнистию. По ч. 3 мнениях тех, кто согласовывал законопроект, разделились. Но все-таки она в законопроекте есть, неизвестно только, пройдет или нет, — отметил Стук.
Под предстоящую амнистию
Законопроект об амнистии внесен в парламент, планируется, что его рассмотрят в пятницу, 28 июня.
Недавно, напомним, парламент проголосовал за
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«Сроки не выбиваются из предложенных санкций», - заявил сегодня Алексей Стук, заместитель генерального прокурора.
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