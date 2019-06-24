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Генпрокуратура о «наркотической» статье УК и голодовке родных осужденных: Пересмотра дел не будет

25.06.2019 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пересмотра приговоров по уголовным делам осужденных по «наркотической статье» добиваются их родные.

Сейчас несколько матерей осужденных по «наркотической» статье 328 УК объявили очередную голодовку, сообщает «Наша Нiва». Они хотят, чтобы уголовные дела были пересмотрены.

— Прокуратура не будет инициировать пересмотр уголовных дел. Эти сроки не выбиваются из предложенных санкций, — заявил сегодня Алексей Стук, заместитель генерального прокурора.

Он также отметил, что прокуратура выступала за изменения сроков наказания по ст. 328 УК. По мнению Стука, это «послужит более эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств». Ведь иногда в практике случаются истории, когда у человека находят запрещенное средство, при этом «личность не очень хорошая», а наказание выносится без индивидуального подхода.

— Генпрокуратура настаивала и согласовывала, чтобы ч.1, 2, 3 ст. 328 предусматривали амнистию. По ч. 3 мнениях тех, кто согласовывал законопроект, разделились. Но все-таки она в законопроекте есть, неизвестно только, пройдет или нет, — отметил Стук.

Под предстоящую амнистию не попадают те, кто был осужден по ч. 4, 5 ст. 328 УК.

Законопроект об амнистии внесен в парламент, планируется, что его рассмотрят в пятницу, 28 июня.

Недавно, напомним, парламент проголосовал за снижение нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса.

 
 
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«Сроки не выбиваются из предложенных санкций», - заявил сегодня Алексей Стук, заместитель генерального прокурора.
 
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