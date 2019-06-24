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Профессиональный праздник у работников прокуратуры

25.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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День работников прокуратуры отмечается в Беларуси 26 июня. У надзорного органа особый правовой статус и ведущая роль в борьбе с преступностью и коррупцией.

Профессиональный праздник у работников прокуратуры

(Слева направо): Л. И. Лагун, Т. В. Терешко, В. С. Томашевич,
А. О. Августёнок, М. В. Лавданский и Н. В. Левша.

– Прокуратура, прежде всего, – правозащитный, а не карающий орган, – говорит прокурор Верхнедвинского района В. С. Томашевич. – Одной из основных задач является защита прав и свобод граждан, особенно детей, инвалидов, нетрудоспособных, а также субъектов хозяйствования и организаций. Осуществляем надзор за соблюдением законодательства, причем за его точным и единооб-разным исполнением: по уголовным, гражданским и административным делам, исполнением закона в ходе предварительного следствия и дознания (в нашем районе – за структурами РОВД, РОЧС, Следственным комитетом).
Кроме того, тесно работаем с обращениями граждан, помогая разобраться в сложной ситуации или решить проблему. По всем фактам проводится проверка. По обоснованным обращениям принимаются меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов заявителей и привлечению к ответственности виновных лиц.
Постоянно организовываются личные приемы граждан и юридических лиц сотрудниками прокуратуры, ежемесячно проводятся встречи в трудовых коллективах.
Государство наделило прокуроров широкими правами и полномочиями. Отсюда и высокие требования к самой прокурорской среде. Честность, принципиальность и профессионализм – неотъемлемые требования к каждому работнику органов прокуратуры. Сегодня в районной прокуратуре трудятся заместитель прокурора М. В. Лавданский, заведующий канцелярией Н. В. Левша, водитель Л. И. Лагун, уборщик служебных помещений Т. В. Терешко. С марта 2019 года старшим помощником прокурора назначена А. О. Августёнок.
– До прокуратуры возглавляла отдел принудительного исполнения Верхнедвинского района – и шла сюда со знанием дела, – говорит Анастасия Олеговна. – Наша работа не рутинная, она разнооб-разная, потому что охватывает все сферы жизни человека. От работников прокуратуры зависит безу-коризненное исполнение законов. Зачастую обращение в прокуратуру для граждан – единственный шанс на восстановление справедливости.
Ксения ТОМАШЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
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