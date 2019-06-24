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Лоббировал интересы российских компаний. Втюрин и глава «Белтелекома» задержаны по одному делу
25.06.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанный по подозрению во взятке экс-руководитель Службы безопасности президента Андрей Втюрин сотрудничает со следствием, сообщил замгенпрокурора Стук.
— Расследуется уголовное дело. Втюрин задержан с поличным при получении взятки 148 тысяч долларов за лоббирование интересов российских коммерческих структур по поставке оборудования для «Белтелекома». В связи с этим же делом был
По словам заместителя генпрокурора, Андрей Втюрин сотрудничает со следствием.
4 мая 2019 года КГБ сообщил, что заместителю госсекретаря Совета безопасности Андрею Втюрину
«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь.
Изначально, когда стало известно, что сотрудники КГБ Беларуси
Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.
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Задержанный по подозрению во взятке экс-руководитель Службы безопасности президента Андрей Втюрин сотрудничает со следствием, сообщил замгенпрокурора Стук.
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