Лоббировал интересы российских компаний. Втюрин и глава «Белтелекома» задержаны по одному делу

Источник материала: Tut.by

Задержанный по подозрению во взятке экс-руководитель Службы безопасности президента Андрей Втюрин сотрудничает со следствием, сообщил замгенпрокурора Стук.

— Расследуется уголовное дело. Втюрин задержан с поличным при получении взятки 148 тысяч долларов за лоббирование интересов российских коммерческих структур по поставке оборудования для «Белтелекома». В связи с этим же делом был задержан Сиводедов (генеральный директор «Белтелекома». — Прим. TUT.BY), — заявил Алексей Стук.

По словам заместителя генпрокурора, Андрей Втюрин сотрудничает со следствием.

4 мая 2019 года КГБ сообщил, что заместителю госсекретаря Совета безопасности Андрею Втюрину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь.

Изначально, когда стало известно, что сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, было обнародовано несколько версий произошедшего — от получения взятки до сотрудничества с российскими силовиками. По информации источников TUT.BY, он «пытался порешать вопросы» с помощью имевшихся связей. Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ , которым освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.