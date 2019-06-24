Генеральная прокуратура не выявила нарушений в действиях милиции при массовой «отработке» цыган

Источник материала: Tut.by

«Каких-либо незаконных действий, превышения власти — не установлено», — сказал на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

— Можно сказать, прокуратура разобралась по горячим следам. У сотрудников милиции были полные основания таким образом, массово, проверять и отрабатывать цыганские диаспоры, — сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

По его словам, милиция «добросовестно отрабатывала» диаспоры не только в Могилевской области, а по всей стране. Но только там это привлекло внимание.

В состав рабочей группы, которая проводила проверку, вошли не только местные могилевские прокуроры, но и сотрудники Генеральной прокуратуры.

— Каких-либо незаконных действий, превышения власти — не установлено. Установлены определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства. На них обращено внимание, они устранены, — отмечает Стук. — Направлено представление министру внутренних дел. И надо отметить, что ни одного заявления от цыганский диаспоры не поступило.