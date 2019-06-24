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Генеральная прокуратура не выявила нарушений в действиях милиции при массовой «отработке» цыган

25.06.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Каких-либо незаконных действий, превышения власти — не установлено», — сказал на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

— Можно сказать, прокуратура разобралась по горячим следам. У сотрудников милиции были полные основания таким образом, массово, проверять и отрабатывать цыганские диаспоры, — сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

По его словам, милиция «добросовестно отрабатывала» диаспоры не только в Могилевской области, а по всей стране. Но только там это привлекло внимание.

В состав рабочей группы, которая проводила проверку, вошли не только местные могилевские прокуроры, но и сотрудники Генеральной прокуратуры.

— Каких-либо незаконных действий, превышения власти — не установлено. Установлены определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства. На них обращено внимание, они устранены, — отмечает Стук. — Направлено представление министру внутренних дел. И надо отметить, что ни одного заявления от цыганский диаспоры не поступило.

Напомним, вечером 16 мая появилось сообщение о том, что похищен в Могилеве сотрудник милиции. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. В ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД, ИВС на несколько суток, женщин отпустили в 4 часа утра.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их. 23 мая журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ — «как абсолютно обоснованные, отвечающие тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств», — ответил он. Шуневич тогда сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганóв». После того как Шуневич отказался извиняться перед цыганами, глава Администрации президента Наталья Кочанова… поехала в Могилев и извинилась. Что происходило на встрече диаспоры и властей — читайте здесь.

10 июня Игорь Шуневич подал в отставку. При назначении нового министра Лукашенко посоветовал Юрию Караеву быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах.

— Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна [Кочанова] ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться, — сказал Лукашенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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«Каких-либо незаконных действий, превышения власти - не установлено», - сказал на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Алексей Стук.
 
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