В Пинском районе состоится автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала:
Полесская правда
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Пинская городская организация ветеранов войны в Афганистане 5 июля 2019 года планирует провести автопробег, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Автоколонна пройдет по маршруту: г. Пинск – д. Жолкино – д. Ласицк – д. Паре – д. Федоры – д. Нечатово.
Хронометраж автопробега:
- 9.00 — выезд из г. Пинска;
- 10.00 — 10.20 — прибытие в д. Жолкино, возложение цветов к братской могиле;
- 10.30 — 10.40 — прибытие в д. Ласицк, возложение цветов к братской могиле;
- 10.50 — 11.00 — прибытие в д. Паре, возложение цветов к братской могиле;
- 11.20 — 11.30 — остановка на дороге Ласицк — Федоры, историческая справка;
- 11.40 — 11.50 — прибытие в д. Федоры, возложение цветов к братской могиле;
- 12.00 — 14.00 — остановка в 200 метрах западнее д. Нечатово, возложение цветов к памятному знаку погибшим воинам 212-й стрелковой дивизии, концерт художественной самодеятельности, панихида;
- 15.40 — возвращение в г. Пинск.
Контактные лица по организации автопробега:
- Ивашкевич Олег Вячеславович (тел. 8-029-687-72-52),
- Шелест Виталий Емельянович (тел. 8-029-686-19-20).
Принять участие в автопробеге приглашаются все, кому небезразлична героическая истории страны!