ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском районе состоится автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

25.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинском районе состоится автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Пинская городская организация ветеранов войны в Афганистане 5 июля 2019 года планирует провести автопробег, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Автоколонна пройдет по маршруту: г. Пинск – д. Жолкино – д. Ласицк – д. Паре – д. Федоры – д. Нечатово.

Хронометраж автопробега:

  • 9.00 — выезд из г. Пинска;
  • 10.00 — 10.20 — прибытие в д. Жолкино, возложение цветов к братской могиле;
  • 10.30 — 10.40 — прибытие в д. Ласицк, возложение цветов к братской могиле;
  • 10.50 — 11.00 — прибытие в д. Паре, возложение цветов к братской могиле;
  • 11.20 — 11.30 — остановка на дороге Ласицк — Федоры, историческая справка;
  • 11.40 — 11.50 — прибытие в д. Федоры, возложение цветов к братской могиле;
  • 12.00 — 14.00 — остановка в 200 метрах западнее д. Нечатово, возложение цветов к памятному знаку погибшим воинам 212-й стрелковой дивизии, концерт художественной самодеятельности, панихида;
  • 15.40 — возвращение в г. Пинск.

Контактные лица по организации автопробега:

  • Ивашкевич Олег Вячеславович (тел. 8-029-687-72-52),
  • Шелест Виталий Емельянович (тел. 8-029-686-19-20).

Принять участие в автопробеге приглашаются все, кому небезразлична героическая истории страны!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Программа районных праздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь
Новости дня
Новости общества
 
Новые правила призыва в армию: отсрочка для учебы только один раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика