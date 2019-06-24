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Новые правила призыва в армию: отсрочка для учебы только один раз

25.06.2019 16:45 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Отсрочка от государственной воинской службы будет даваться в Беларуси только один раз.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Анна Канопацкая.

По ее информации, новый законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства» предусматривает отсрочку для учебы в вузах только один раз.

Например, если молодой человек поступит в вуз, ему дадут отсрочку, но учиться далее в магистратуре он сможет только после прохождения государственной воинской службы.

Исключение составляют случаи, когда молодые люди учатся за границей по направлению госорганов или организаций. Кроме того, если на момент принятия закона получена вторая отсрочка для учебы в магистратуре, ему дадут возможность доучиться.

Уклонистов, которым не исполнилось 27 лет, не будут считать прошедшими воинскую службу. Таких молодых людей также не будут брать на госслужбу, на работу в МЧС, МВД, Следственный комитет, Комитет госконтроля и Госкомитет судебных экспертиз.

 
 
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Отсрочка от государственной воинской службы будет даваться в Беларуси только один раз. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Анна Канопацкая.
 
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