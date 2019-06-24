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Куда в Минске отдать ненужные вещи. Список адресов

25.06.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Костюм в полоску со школьного выпускного. Черное фетровое пальто на размер больше, которое одевалось еще в нулевые. Стопка ненужных футболок-презентов с пресс-мероприятий. Как избавиться от ненужных вещей с пользой для общества, пишет «Зеленый портал».


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В мусорный контейнер — жалко и неэкологично, а у знакомых и родственников своих хватает. Дальше собраны варианты, как можно избавиться от ненужной одежды с пользой для общества.

Вещи можно передать в «Красный крест».

Здесь собирают одежду, обувь, сумки, рюкзаки, одеяла, игрушки круглосуточно в специальные контейнеры.

В Минске работают три точки: первая — в Каменной горке, у самой МКАД, на автозаправке А100 (улица Казимировская, 39); вторая — возле Ботанического сада, тоже на автозаправке А100 (улица Академическая, 34), третья — уже за МКАДом, в деревне Валерьяново (улица Боровая, 7). Принимаются только чистые вещи, без повреждений, сложенные в пакет. Все добро несколько раз в месяц вынимается из контейнеров и передается малообеспеченным семьям, инвалидам, пожилым людям.

У верующих читателей есть вариант принести одежду в столичные храмы и монастыри. Тут прием вещей для нуждающихся происходит ежедневно, (почти) в любое время дня:

Храм в честь Минской иконы Божьей матери (улица Голодеда, 60, +375 17 341 82 06)

Свято-Елисаветинский монастырь (улица Выготского, 2, второй пост охраны, +375 17 289 89 19). Контейнеры находятся возле паркинга

Костел Святого Симеона и Святой Елены или «Красный костел» (улица Советская, 15, +375 17 200 44 15). Контейнеры стоят внутри храма, у бокового входа.

Религиозная миссия «Благотворительное общество Каритас». У общества есть обширная сеть представительств в каждом регионе страны, в том числе и Минске, куда можно принести вашу одежду.

Кроме священнослужителей и активистов, занятых гуманитарной деятельностью, существует целый спектр благотворительных учреждений и инициатив, собирающих для малоимущих белорусов одежду и обувь.

Самое известное среди них — это благотворительный проект KaliLaska (пункт приема — улица Веры Хоружей, 18/2, +375 29 606 11 04, +375 29 606 11 90), который с 2013 года служит посредником между владельцем одежды и благотворительной организацией. Большая часть отданных вещей сразу передается нуждающимся, а 5% от общей массы продается в их магазине на улице Машерова, 9, чтобы покрыть услуги аренды, логистики, гонорар сотрудникам.

Есть одно неудобство — прием вещей ведется только два раза в месяц (ближайший день — 29 июня), так что поездку стоит спланировать заранее.

Также можно просто приносить вещи для детей и взрослых сюда:

Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства. Режим работы с 8.00 до 17.00 (13.00−14.00 обед), (улица Ваупшасова, 42, +375 17 273 96 98)

Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. В столице режим работы с 9.00 до 17.00 (кроме выходных), (улица Сердича, 9, +375 17 256 73 90)

Благотворительное общество «Чернобыльский аист». Здесь работает волонтерский клуб, принимающий гуманитарную помощь для детей в интернатах (проспект Независимости, 78, +375 17 280 36 20)

Белорусский фонд милосердия и здоровья. Режим работы с 9.30 до 16.30 (кроме выходных), (улица Карла Маркcа, 39, +375 17 327 28 80)

Ассоциация многодетных родителей. Режим работы с 9.00 до 18.00 (кроме выходных), (улица Короля, 4, +375 17 322 42 18)

Социальный сервис «Банановый фургон». Работает по принципу проекта KaliLaska — часть вещей отдают нуждающимся, кое-что продают для помощи соцпроектам. Главное отличие — ездить никуда не нужно. Просто оставляйте заявку, она обрабатывается в течение недели, и договаривайтесь на транспортировку одежды на автомобиле (переулок Ломоносова, 5, +375 33 341 35 75)

Международная инициатива «Еда вместо бомб». Активисты здесь в основном занимаются кормежкой бездомных, но вещи сюда тоже можно принести, особенно обувь больших размеров. Писать организаторам по всем вопросам нужно в личные сообщения комьюнити

Если у вас завалялось много испорченной и рваной хлопчатобумажной (не синтетической) одежды, старых полотенец, пледов и прочего тряпья — все это можно отдать зоозащитникам и велоактивистам.

Коммунальное предприятие «Фауна города». Сюда привозят отловленных на улицах столицы животных, в основном бездомных кошек и собак, перед усыплением. Здесь всегда нужны пледы, одеяла, простыни, полотенца. То, что хлопковое, стелят котам, предварительно разрезав, теплые большие вещи отдают собакам на подстилки зимой (улица Гурского, 42, +375 17 256 17 74)

Общественное объединение защиты животных «Эгида». Здесь тоже нуждаются в вещах из натуральной ткани, которые пойдут на обслуживание бездомных животных: старые одеяла, пледы, подстилки и прочее. Поскольку работает сразу несколько приютов, — «Дом собачьей надежды», «Спасенных душ», Минская амстафф-команда, Лига помощи ретриверам — перед поездкой лучше позвонить волонтерам и узнать, где помощь нужнее: +375 29 630 79 33, +375 29 396 89 68.

Велокухня «Гараж 38». Это бесплатная веломастерская общественной организации «Минское велосипедное общество», где тоже будут рады старым тряпкам для ремонта байков — протирать детали и инструменты от грязи (проспект Независимости, 44Б, гараж № 38)

Самый ненапряжный вариант — сфотографировать свои вещи, добавить к нему описание и закинуть объявления на действующие онлайн-ярмарки, специальные группы в соцсетях или на форумах.

Если с продажей возиться неохота, вещи всегда можно отдать бесплатно. Это окажется еще более простым занятием, тем более, что «нуждающийся» сам к вам приедет забрать вещь:

Поможет «Куфар» (просто укажите в статусе объявления «бесплатно») или «Онлайнер» (нужная тема на форуме и раздел на барахолке)

Россыпь тематических групп во «Вконтакте» (раз, два, три), «Фейсбуке» (раз, два), «Одноклассниках» (раз).

Мобильное приложение «Отдам Даром Беларусь — бесплатная барахолка», работающее на Android.

И в конце небольшой совет — лучше заранее отказаться от покупки ненужной вещи, чем потом пытаться от нее избавиться.

 
Теги: Минск
 
 
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