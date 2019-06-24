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Оценку организации II Европейских игр дадут гости

25.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«На протяжении двух последних лет прилагались большие усилия, чтобы организовать игры на самом высоком уровне. Когда они завершатся, оценку дадут, наверное, те гости, которые к нам приехали, - сказал Александр Барауля. - Но если говорить о моих впечатлениях, мне кажется, многое из того, что мы задумали, в общем-то реализовано. Осталось дело за малым: нашим спортсменам - удачно выступить, порадовать наших людей, зрителей. Думаю, что мы еще услышим многие имена».

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.

https://www.belta.by/opinions/view/otsenku-organizatsii-ii-evropejskih-igr-dadut-gosti-6911/

 
Теги: Минск
 
 
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Оценку организации II Европейских игр после их завершения дадут приехавшие в Беларусь гости. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель министра...
 
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