Оценку организации II Европейских игр дадут гости

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«На протяжении двух последних лет прилагались большие усилия, чтобы организовать игры на самом высоком уровне. Когда они завершатся, оценку дадут, наверное, те гости, которые к нам приехали, - сказал Александр Барауля. - Но если говорить о моих впечатлениях, мне кажется, многое из того, что мы задумали, в общем-то реализовано. Осталось дело за малым: нашим спортсменам - удачно выступить, порадовать наших людей, зрителей. Думаю, что мы еще услышим многие имена».

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.