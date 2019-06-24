Волонтер Юдит Ганион: «Спорт для меня – это часть терапии»

Источник материала: Единство

Для одной из добровольных помощниц организаторов Игр ближайшая декада – это еще один шанс прожить жизнь заново.

– С 2000 года мне уже трижды диагностировали онкологическое заболевание. Последний раз - 18 месяцев назад, - рассказывает британка Юдит Ганион, - с тех пор у меня нет планов Б, только план А. Ведь никогда не знаешь, что будет завтра.

Впервые 72-летняя Юдит почувствовала вкус к волонтерской деятельности почти 7 лет назад, когда Олимпийские игры принимал Лондон, и с тех пор уже не останавливалась, разъезжая по миру и помогая в организации крупнейших мировых спортивных событий. Для госпожи Ганион в таком образе жизни одни только плюсы:

– Спорт для меня – это часть терапии. Со мной происходит то, с чем другим людям сталкиваться не приходится – например, сейчас я живу в русскоговорящей семье, где с английским не очень. Я стараюсь запоминать по новому слову при каждом нашем общении… У меня такая жизнь, которая вряд ли доступна обычным людям.

Уроженка Ипсвича в среднем участвует в четырех международных событиях – от Европейских игр до чемпионатов мира – и примерно в восьми национальных соревнованиях в год. Но все же родственникам и друзьям мириться с таким расписанием непросто.

– С тех пор, как я здесь, я стараюсь поймать ритм города, подстраиваясь под него как все остальные, как и все хожу за продуктами… Мне это очень нравится. А еще люблю наблюдать за жизнью обычных людей, – говорит собеседница.

Бывшая журналистка, ставшая после выхода на пенсию в 2008 спортивным массажистом, сейчас является специалистом микст-зоны, которая контролирует процесс общения мировых звезд спорта с прессой. На пути освоения профессионального взаимодействия с самыми громкими спортивными именами Ганион признается, что был один необычный эпизод, после которого хотелось себя ущипнуть:

– Я работала на чемпионате мира 2017 года по легкой атлетике в Лондоне, когда проходил финал в беге на 100 м. Моей задачей было идти за 3 метра перед Усэйном Болтом и следить, чтобы никто не попросил с ним сфотографироваться…Подумать только: я была проводником самого Усэйна Болта! Он один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречала!

Юдит вызвала огромный интерес среди минских коллег, особенно среди «молодняка», как их назвала сама британка. Их крайне восхищает ее преданность делу добровольцев. Олицетворение движущей силы II Европейских игр 2019, Ганион, будет трудиться на стадионе «Динамо», после чего отправится на Панамериканские игры 2019 в Лиме (Перу). В следующем году она надеется попасть на Олимпийские игры в Токио.