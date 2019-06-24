«Как гора с плеч». Родители умершего ребенка выиграли у страховой компании около 5 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Партизанского района Минска рассмотрел иск Александра и Натальи из Светлогорска к страховой компании «Стравита». Год назад молодая семья застраховала сыновей-близняшек, один из мальчиков внезапно умер после операции. Компания посчитала: это не страховой случай — и отказалась выплачивать 300 тысяч российских рублей. Родители пошли в суд и выиграли это дело.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы с женой не смогли приехать на заседание в Минск, а потом получили поздравительное сообщение от адвоката, что дело выиграли, — рассказывает TUT.BY Александр. — Это очень неожиданно и, если честно, как гора с плеч. Только на судебный процесс отдал 1900 рублей, мы обращались за помощью к адвокату, частному судебному эксперту. Сейчас хоть можно будет вздохнуть.

На днях TUT.BY уже рассказывал про трагедию , которая случилась в молодой семье Александра и Натальи из Светлогорска. Год назад родители застраховали сыновей-близняшек до шестнадцатилетия, по договору предусмотрено: в случае достижения 16 лет или смерти будет выплачена сумма в 300 тысяч российских рублей (c уплатой в белорусских рублях по официальному курсу (4670 долларов). — Прим. TUT.BY), по инвалидности — 50 тысяч рублей (780 долларов), за вред здоровью — 100 тысяч российских рублей (1560 долларов).

Незадолго до похода в страховую компанию малышам выставили диагноз «сагиттальный синостоз».

— Это деформация костей черепа, когда он становится длинным и узким. Медики посоветовали делать операцию. После нее у сыновей Артура и Руслана были шансы нормально развиваться, не отставать в развитии, — объяснял тогда TUT.BY Александр.

Маленький Артур умер после операции, его родители обратились в страховую компанию за выплатой, но там отказали, сославшись на то, что семья умолчала о важном: о диагнозе. И прислали родителям ответ, в котором говорилось «данное событие не может быть признано страховым случаем «смерть».

— Наш ребенок «неправильно» умер, поэтому в выплате отказали? В чем наша вина? — задавался вопросом Александр.

Александр и Наталья обратились с иском в суд Партизанского района Минска и сегодня они выиграли дело. По решению суда страховая компания им выплатит 300 тысяч российских рублей (c уплатой в белорусских рублях по официальному курсу (4670 долларов), пеню за просрочку, каждому родителю моральный вред по 300 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.