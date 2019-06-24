ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Как гора с плеч». Родители умершего ребенка выиграли у страховой компании около 5 тысяч долларов

25.06.2019 18:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Партизанского района Минска рассмотрел иск Александра и Натальи из Светлогорска к страховой компании «Стравита». Год назад молодая семья застраховала сыновей-близняшек, один из мальчиков внезапно умер после операции. Компания посчитала: это не страховой случай — и отказалась выплачивать 300 тысяч российских рублей. Родители пошли в суд и выиграли это дело.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы с женой не смогли приехать на заседание в Минск, а потом получили поздравительное сообщение от адвоката, что дело выиграли, — рассказывает TUT.BY Александр. — Это очень неожиданно и, если честно, как гора с плеч. Только на судебный процесс отдал 1900 рублей, мы обращались за помощью к адвокату, частному судебному эксперту. Сейчас хоть можно будет вздохнуть.

На днях TUT.BY уже рассказывал про трагедию, которая случилась в молодой семье Александра и Натальи из Светлогорска. Год назад родители застраховали сыновей-близняшек до шестнадцатилетия, по договору предусмотрено: в случае достижения 16 лет или смерти будет выплачена сумма в 300 тысяч российских рублей (c уплатой в белорусских рублях по официальному курсу (4670 долларов). — Прим. TUT.BY), по инвалидности — 50 тысяч рублей (780 долларов), за вред здоровью — 100 тысяч российских рублей (1560 долларов).

Незадолго до похода в страховую компанию малышам выставили диагноз «сагиттальный синостоз».

— Это деформация костей черепа, когда он становится длинным и узким. Медики посоветовали делать операцию. После нее у сыновей Артура и Руслана были шансы нормально развиваться, не отставать в развитии, — объяснял тогда TUT.BY Александр.

Маленький Артур умер после операции, его родители обратились в страховую компанию за выплатой, но там отказали, сославшись на то, что семья умолчала о важном: о диагнозе. И прислали родителям ответ, в котором говорилось «данное событие не может быть признано страховым случаем «смерть».

— Наш ребенок «неправильно» умер, поэтому в выплате отказали? В чем наша вина? — задавался вопросом Александр.

Александр и Наталья обратились с иском в суд Партизанского района Минска и сегодня они выиграли дело. По решению суда страховая компания им выплатит 300 тысяч российских рублей (c уплатой в белорусских рублях по официальному курсу (4670 долларов), пеню за просрочку, каждому родителю моральный вред по 300 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня суд Партизанского района Минска рассмотрел иск Александра и Натальи из Светлогорска к страховой компании «Стравита». Год назад молодая семья...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мало таких стран». Как отдыхают на Припяти, зачем ездят в сафари-парк и какую рыбу там ловят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика