«Хочу африканские косички». Как лучшие выпускники вузов выбирали наряды на президентский бал

Источник материала: Tut.by

Вечером, 25 июня, у лучших выпускников из разных вузов страны — республиканский выпускной. Бал проходит в выставочном центре «БелЭкспо», куда пригласили 227 парней и девушек. Традиционно перед ребятами выступит Александр Лукашенко. Для вчерашних студентов — это особое событие, и готовились они к нему по-особенному. Как? Об этом за несколько часов до праздника они рассказали TUT.BY.

«Строгого дресс-кода у нас не было»

Анжелика Кузьменок — выпускница Академии управления при президенте. Отличница и будущий юрист. В этом году девушка представляла Беларусь на конкурсе «Мисс всех наций» и вошла в топ-8.





— Строгого дресс-кода у нас не было. Из рекомендаций — пышное платье длинной в пол и закрытые туфли, — рассказывает Анжелика о подготовке к балу.

Выбрать наряд на такое мероприятие, уверена она, дело — очень важное. Хотя для девушки оно оказалось совсем не сложным. Анжелику нередко приглашают вести различные мероприятия, поэтому дома у нее собралась внушительная коллекция из 20 концертных платьев. Выбирай, какое хочешь.

— В понедельник у нас была репетиция бала, — возвращается на день назад выпускница. — Организаторы попросили показать свои наряды, я принесла четыре платья. Они выбрали это — синее.





— Не расстроились, что его, а не какое-то другое?

— Нет, — улыбается собеседница, добавляя, что была в нем в Италии на конкурсе красоты. А значит, наряд на сто процентов классный. — Президентский бал бывает раз в жизни, поэтому на празднике хотелось выглядеть, как принцесса. Вообще, когда мне сообщили: «Лика ты идешь на президентский балл», очень переживала, чтобы успеть. Дату бала тогда еще никто не знал, только месяц — июнь. А мне в июне нужно было уезжать в Италию на конкурс красоты. Боялась не получится к нужному числу вернуться. Но бал поставили на 25-е, а из поездки я прилетела 24-го. Звезды сложились — и я здесь. Наверное, это судьба.

«Сразу поняла, не буду крутить локоны, хочу — африканские косички»

Анастасия Тристенецкая — выпускница МГЛУ. Будущий переводчик, отлично знает английский и немецкий языки. Отличница, руководитель танцевальной команды у себя на факультете.





Приглашение на президентский бал поступило ей очень официально. Руководство сообщило: «Настя, ваша кандидатура утверждена».

— Это почетно. Хотя я такой человек, что если бы позвали кого-то другого, порадовалась бы за того студента, — говорит девушка и переходит к своему наряду. — У меня всегда цель — нужно что-то такое, что не как у всех. И на балу тоже хотелось быть заметной. Сразу поняла, не буду крутить локоны, хочу — африканские косички.

С косичками пришлось немного потрудиться. За день до бала лучшие студенты встречались с министром образования. Пойти на это мероприятие с косичками, а значит на балу уже никого не удивить прической, Настя не могла.

— Поэтому после встречи с министром мы с пятью подружками забежали в магазин, купили нитки и в десять рук девочки мне все заплели, — не скрывает эмоций собеседница. — В 2.30 ночи мы закончили, сегодня доделали — и вот.





— Как же вы проснулись?

— Бодро! Такое мероприятие! Мотивация есть.

С платьем, продолжает Настя, все было в разы проще. В первом салоне, куда она зашла, померила первый наряд — и он подошел идеально.

— Я не очень люблю черный на такие праздники, но, когда вскочила в это платье, поняла — мое. Перемеряла потом еще парочку, но душа лежала к этому.

— Во сколько оно вам обошлось?

— Не скажу, — смеется девушка.

— А как ребята отреагировали, когда увидели ваш образ?

— Отлично! А вообще тут нет ничего удивительного, ведь я даже на защиту диплома в перьях пришла.

— И как защитились?

— Десять!

«Брат принес костюм домой, сказал: „Это тебе подарок“»

Денис Данькин — выпускник БГУИРа. С окончанием университета учеба для него не заканчивается. Молодой человек собирается поступать в магистратуру в Москву.





О приглашении на бал Денису сказал декан. Молодой человек был доволен, но не удивился: знал, что попадет на это мероприятие.

— Я активно участвовал в деятельности университета, хорошо учился, занимаюсь фехтованием. Я мастер спорта, — перечисляет свои достижения молодой человек.

Дресс-код для парней, рассказывает Денис, для бала никто не устанавливал. Была лишь рекомендация: «деловой стиль одежды». А цвет и фасон — выбор самих выпускников.

— Мне как спортсмену ближе одежда спортивного стиля. Кроссовки я ношу чаще туфлей, поэтому выбирать костюм мне помогал старший брат, — рассказывает Денис. — Он работает в клубе, хорошо одевается и отвечает в нашей семье за стиль.

Кстати, брат помог серьезно. Сам сходил по магазинам, все выбрал и купил.

— Принес домой, сказал: «Это тебе подарок», — улыбается выпускник. — Я надел — все хорошо село.

— А как он с размером угадал?

— Мы с ним одинаковой комплекции, поэтому он на себя подбирал.

— Что сказал брат, когда увидел вас в костюме?

— Сказал, все нормально.

«Смокинг — наиболее оптимальный вариант»

Вячеслав Дягтерев закончил БГЭУ с красным дипломом. Он лучший студент факультета. Будущий социолог.





— В моем представлении президентский бал — это торжественное мероприятие, поэтому смокинг — наиболее оптимальный вариант, — делится мнением молодой человек.

Что интересно, смокинг он специально не покупал. Такой, на первый взгляд не самый привычный для студента наряд, уже не один год есть у него в шкафу. В нем он ходит на торжественные мероприятия.

— Мне нравится деловой стиль одежды, — поясняет Слава. — На выпускной в 11 классе я тоже ходил в смокинге.





— Так это со школьного выпускного?

— Нет, это уже другой, — улыбается выпускник. — Этот я купил, когда поступил в университет.

— А вальс отрепетировали?

— Я его еще со школы хорошо танцую.

«Чувствую, что заслужила праздник»

Анастасия Корело — закончила БГПУ им. Максима Танка с красным дипломом. Училась на педагога-психолога, уже работает в школе.





— Когда узнала, что меня приглашают на бал, стал выбор покупать платье или брать на прокат, — рассказывает она. — Студенты — люди с небольшим бюджетом, поэтому остановилась на втором варианте.

Настя выбрала платье пастельных тонов. Во-первых, считает она: девушка должна быть сдержанной. Во-вторых, такой цвет ей близок.

Вальс, шутит, выпускница они с ребятами не репетировали, но организаторы предупредили: можно будет потанцевать и что-то более неформальное.

— Волнуетесь?

— Я чувствую, что это заслужила этот праздник, — отвечает Настя. — Во время учебы я много трудилась, занималась научной деятельностью, спортом. У меня есть осознание, что это моя награда за то, что я четыре года работала над собой и своими профессиональными навыками.