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«Хочу африканские косички». Как лучшие выпускники вузов выбирали наряды на президентский бал
25.06.2019 19:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером, 25 июня, у лучших выпускников из разных вузов страны — республиканский выпускной. Бал проходит в выставочном центре «БелЭкспо», куда пригласили 227 парней и девушек. Традиционно перед ребятами выступит Александр Лукашенко. Для вчерашних студентов — это особое событие, и готовились они к нему по-особенному. Как? Об этом за несколько часов до праздника они рассказали TUT.BY.
«Строгого дресс-кода у нас не было»
Анжелика Кузьменок — выпускница Академии управления при президенте. Отличница и будущий юрист. В этом году девушка представляла Беларусь на конкурсе «Мисс всех наций» и вошла в топ-8.
— Строгого дресс-кода у нас не было. Из рекомендаций — пышное платье длинной в пол и закрытые туфли, — рассказывает Анжелика о подготовке к балу.
Выбрать наряд на такое мероприятие, уверена она, дело — очень важное. Хотя для девушки оно оказалось совсем не сложным. Анжелику нередко приглашают вести различные мероприятия, поэтому дома у нее собралась внушительная коллекция из 20 концертных платьев. Выбирай, какое хочешь.
— В понедельник у нас была репетиция бала, — возвращается на день назад выпускница. — Организаторы попросили показать свои наряды, я принесла четыре платья. Они выбрали это — синее.
— Не расстроились, что его, а не какое-то другое?
— Нет, — улыбается собеседница, добавляя, что была в нем в Италии на конкурсе красоты. А значит, наряд на сто процентов классный. — Президентский бал бывает раз в жизни, поэтому на празднике хотелось выглядеть, как принцесса. Вообще, когда мне сообщили: «Лика ты идешь на президентский балл», очень переживала, чтобы успеть. Дату бала тогда еще никто не знал, только месяц — июнь. А мне в июне нужно было уезжать в Италию на конкурс красоты. Боялась не получится к нужному числу вернуться. Но бал поставили на 25-е, а из поездки я прилетела 24-го. Звезды сложились — и я здесь. Наверное, это судьба.
«Сразу поняла, не буду крутить локоны, хочу — африканские косички»
Анастасия Тристенецкая — выпускница МГЛУ. Будущий переводчик, отлично знает английский и немецкий языки. Отличница, руководитель танцевальной команды у себя на факультете.
Приглашение на президентский бал поступило ей очень официально. Руководство сообщило: «Настя, ваша кандидатура утверждена».
— Это почетно. Хотя я такой человек, что если бы позвали кого-то другого, порадовалась бы за того студента, — говорит девушка и переходит к своему наряду. — У меня всегда цель — нужно что-то такое, что не как у всех. И на балу тоже хотелось быть заметной. Сразу поняла, не буду крутить локоны, хочу — африканские косички.
С косичками пришлось немного потрудиться. За день до бала лучшие студенты встречались с министром образования. Пойти на это мероприятие с косичками, а значит на балу уже никого не удивить прической, Настя не могла.
— Поэтому после встречи с министром мы с пятью подружками забежали в магазин, купили нитки и в десять рук девочки мне все заплели, — не скрывает эмоций собеседница. — В 2.30 ночи мы закончили, сегодня доделали — и вот.
— Как же вы проснулись?
— Бодро! Такое мероприятие! Мотивация есть.
С платьем, продолжает Настя, все было в разы проще. В первом салоне, куда она зашла, померила первый наряд — и он подошел идеально.
— Я не очень люблю черный на такие праздники, но, когда вскочила в это платье, поняла — мое. Перемеряла потом еще парочку, но душа лежала к этому.
— Во сколько оно вам обошлось?
— Не скажу, — смеется девушка.
— А как ребята отреагировали, когда увидели ваш образ?
— Отлично! А вообще тут нет ничего удивительного, ведь я даже на защиту диплома в перьях пришла.
— И как защитились?
— Десять!
«Брат принес костюм домой, сказал: „Это тебе подарок“»
Денис Данькин — выпускник БГУИРа. С окончанием университета учеба для него не заканчивается. Молодой человек собирается поступать в магистратуру в Москву.
О приглашении на бал Денису сказал декан. Молодой человек был доволен, но не удивился: знал, что попадет на это мероприятие.
— Я активно участвовал в деятельности университета, хорошо учился, занимаюсь фехтованием. Я мастер спорта, — перечисляет свои достижения молодой человек.
Дресс-код для парней, рассказывает Денис, для бала никто не устанавливал. Была лишь рекомендация: «деловой стиль одежды». А цвет и фасон — выбор самих выпускников.
— Мне как спортсмену ближе одежда спортивного стиля. Кроссовки я ношу чаще туфлей, поэтому выбирать костюм мне помогал старший брат, — рассказывает Денис. — Он работает в клубе, хорошо одевается и отвечает в нашей семье за стиль.
Кстати, брат помог серьезно. Сам сходил по магазинам, все выбрал и купил.
— Принес домой, сказал: «Это тебе подарок», — улыбается выпускник. — Я надел — все хорошо село.
— А как он с размером угадал?
— Мы с ним одинаковой комплекции, поэтому он на себя подбирал.
— Что сказал брат, когда увидел вас в костюме?
— Сказал, все нормально.
«Смокинг — наиболее оптимальный вариант»
Вячеслав Дягтерев закончил БГЭУ с красным дипломом. Он лучший студент факультета. Будущий социолог.
— В моем представлении президентский бал — это торжественное мероприятие, поэтому смокинг — наиболее оптимальный вариант, — делится мнением молодой человек.
Что интересно, смокинг он специально не покупал. Такой, на первый взгляд не самый привычный для студента наряд, уже не один год есть у него в шкафу. В нем он ходит на торжественные мероприятия.
— Мне нравится деловой стиль одежды, — поясняет Слава. — На выпускной в 11 классе я тоже ходил в смокинге.
— Так это со школьного выпускного?
— Нет, это уже другой, — улыбается выпускник. — Этот я купил, когда поступил в университет.
— А вальс отрепетировали?
— Я его еще со школы хорошо танцую.
«Чувствую, что заслужила праздник»
Анастасия Корело — закончила БГПУ им. Максима Танка с красным дипломом. Училась на педагога-психолога, уже работает в школе.
— Когда узнала, что меня приглашают на бал, стал выбор покупать платье или брать на прокат, — рассказывает она. — Студенты — люди с небольшим бюджетом, поэтому остановилась на втором варианте.
Настя выбрала платье пастельных тонов. Во-первых, считает она: девушка должна быть сдержанной. Во-вторых, такой цвет ей близок.
Вальс, шутит, выпускница они с ребятами не репетировали, но организаторы предупредили: можно будет потанцевать и что-то более неформальное.
— Волнуетесь?
— Я чувствую, что это заслужила этот праздник, — отвечает Настя. — Во время учебы я много трудилась, занималась научной деятельностью, спортом. У меня есть осознание, что это моя награда за то, что я четыре года работала над собой и своими профессиональными навыками.
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25 июня у лучших выпускников из разных вузов страны - республиканский выпускной. Для ребят - это особое событие и готовились они к нему по-особенному. Как? Об этом они...
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