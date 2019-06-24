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Без собаки и без денег. Житель Ганцевичей купил виртуального щенка

25.06.2019 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию обратился житель Ганцевичей — заплатив деньги за щенка, он остался без собаки и денег. Виртуального питомца ему продала девушка из Минской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.


Щенок чихуахуа. Фото с сайта opitomce.ru

Мужчина увидел объявление в интернете о продаже семимесячного щенка чихуахуа. Списашись с продавцом, он получил от него реквизиты банковского счета, на который необходимо перевести аванс. После того, как мужчина перевел деньги, объявление пропало, а оставленный продавцом телефон для связи перестал отвечать. Житель Ганцевичей обратился в милицию.

В ходе проверки милиция установила, что вымышленного щенка «продавала» 26-летняя жительница деревни Кривичи Солигорского района Минской области. Фотографию собаки девушка взяла в интернете. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Санкции за это преступление предусматривают широкий спектр наказания — от штрафа до трех лет лишения свободы.

 
 
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После того, как мужчина перевел деньги, объявление пропало, а оставленный продавцом телефон для связи перестал отвечать.
 
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