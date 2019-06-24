В Березовском районе 74-летняя пенсионерка пыталась отбить у рецидивиста утят и гусят

Источник материала: Tut.by

В Березовском районе мужчина за сутки обокрал чужой дом и ограбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился житель Березовского района, который рассказал, что из его дома украли мобильный телефон и 25 пачек сигарет. Мужчина пояснил, что дверь в дом была заперта, поэтому вероятнее всего вор влез через открытое окно.

Милиционеры нашли вора, им оказался ранее судимый 37-летней односельчанин обворованного мужчины. Кражу он совершил, будучи пьяным.

В ходе расследования также выяснилось, что после того, как он обокрал дом, он отправился в другой поселок. Зайдя во двор одного из домов, он увидел утят и гусят. Мужчина начал складывать птенцов в сумку, но это заметила женщина в соседнем дворе и подняла крик. На шум вышла хозяйка дома, мужчина бросился бежать. Пенсионерка бросилась за ним спасать своих питомцев. Догнав мужчину, она стала выхватывать утят и гусят из сумки, но вору все же удалось сбежать в лес, где он потерял украденный мобильный телефон.

Женщина обратилась в милицию и заявила о краже 6 гусят и 5 цыплят общей стоимостью 380 белорусских рублей.

Подозреваемый задержан, по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.