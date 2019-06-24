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В Березовском районе 74-летняя пенсионерка пыталась отбить у рецидивиста утят и гусят
25.06.2019 20:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Березовском районе мужчина за сутки обокрал чужой дом и ограбил пенсионерку. Об этом
В милицию обратился житель Березовского района, который рассказал, что из его дома украли мобильный телефон и 25 пачек сигарет. Мужчина пояснил, что дверь в дом была заперта, поэтому вероятнее всего вор влез через открытое окно.
Милиционеры нашли вора, им оказался ранее судимый 37-летней односельчанин обворованного мужчины. Кражу он совершил, будучи пьяным.
В ходе расследования также выяснилось, что после того, как он обокрал дом, он отправился в другой поселок. Зайдя во двор одного из домов, он увидел утят и гусят. Мужчина начал складывать птенцов в сумку, но это заметила женщина в соседнем дворе и подняла крик. На шум вышла хозяйка дома, мужчина бросился бежать. Пенсионерка бросилась за ним спасать своих питомцев. Догнав мужчину, она стала выхватывать утят и гусят из сумки, но вору все же удалось сбежать в лес, где он потерял украденный мобильный телефон.
Женщина обратилась в милицию и заявила о краже 6 гусят и 5 цыплят общей стоимостью 380 белорусских рублей.
Подозреваемый задержан, по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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В Березовском районе мужчина за сутки обокрал чужой дом и ограбил пенсионерку.
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