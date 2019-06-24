РЕПОРТАЖ: За кого болеют фанаты во время II Европейских игр

Источник материала: БелТА

Нешуточные спортивные страсти разгорелись в эти дни в белорусской столице во время II Европейских игр. Пока более 4 тысяч атлетов из 50 стран борются за места на пьедесталах и пополняют медальные копилки сборных, туристы и фанаты продолжают не только поддерживать спортсменов, но и знакомиться с Минском и гостеприимной Беларусью, в том числе и во время посещения фан-зон. Корреспонденты БЕЛТА посетили сегодня все три центра притяжения для болельщиков у крупнейших спортивных объектов и узнали, каким видам спорта отдают предпочтения белорусы и иностранные гости.

Сегодня в "Чижовке-Арене" - соревнования по дзюдо. В полдень здесь в фан-зоне немноголюдно. Пока выступает хореографический ансамбль "Хорошки" - у сцены в жаркий полдень только самые заинтересованные. Среди них Ирина Мацкевич, которая приехала с коллегами болеть за наших дзюдоистов из деревни Галынка Гродненской области. Трудится женщина в сельском хозяйстве, отмечает, что выбраться в самый разгар сезона в столицу на такие масштабные спортивные соревнования - настоящий подарок. "Постоянно слежу за количеством медалей у нашей сборной, наблюдала за открытием Европейских игр по телевизору. А тут удалось прикоснуться к истории вживую", - не скрывает эмоций Ирина. Долго поговорить не удается - болельщица спешит на очередные соревнования.

Следят за успехами спортсменов здесь не только любители, но и профессионалы. Причем не только из Беларуси, но и из соседних стран. За выступлениями танцевальных ансамблей внимательно наблюдает в компании коллег директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Сергей Третяк. "Слышал нарекания, мол, спортивной атмосферы не всегда хватает на территории фан-зон. Так вот искать этот дух соперничества, поддержки, солидарности, стремления к победе нужно на спортивных аренах. Там эти эмоции бьют через край. А в фан-зонах нужно знакомиться с колоритом принимающей страны. Хотя заметили, что с особенностями белорусской культуры можно познакомиться на улицах Минска, которые о многом могут рассказать", - говорит болельщик.

Немногочисленные фанаты в жаркий июньский полдень прячутся в тени здания и обсуждают в перерывах прошедшие и предстоящие соревнования. Многих же так и манит зона фуд-кортов, где утолить жажду предлагают прохладительными напитками, а голод - драниками, холодником и другими белорусскими блюдами. Цены, кстати, доступные: в пределах Br2-3 можно купить любое из блюд (от холодного супа до порции картофельных блинов).

В тени одного из зонтов выделяется веселая семья. Екатерина Рудницкая с двумя детьми приехала в отпуск к родным в Поставы из Архангельска. Естественно, жители соседней страны не могли не заглянуть в столицу, где тоже есть родственники. Женщина отмечает хороший сервис на территории фан-зоны, радуют ее и разнообразие угощений (в том числе и детишкам блюда можно подобрать), и необычные интерактивные зоны. Самым ярым болельщиком оказывается юный Тимур, который следит за успехами белорусской и российской сборной, поскольку родными для себя считает обе страны. Вместе с мамой говорит, что белорусы хорошо подготовлены в стрельбе из лука и баскетболе 3х3. Пока Рудницкие еще не определились, на какие виды спорта им в скором времени удастся посмотреть со спортивных трибун. Билеты не приобрели, зато сувенирами закупились: домой увезут полотенца и футболки с символикой игр.

Кстати, больше всего здесь именно иностранных болельщиков. Из всех уголков фан-зоны доносится английская речь. Знакомимся с Фрэнсом Тичардо из Австрии. Мужчина только направляется посмотреть соревнования по дзюдо. В Минске сегодня первый день. Заселился в отель и сразу на трибуны. Познакомиться ближе с замечательной белорусской столицей он планирует в ближайшие дни: не только указывает на билеты на многочисленные соревнования, но и, радушно улыбаясь, протягивает буклет с отмеченными экскурсиями. Судя по списку, одним Минском тут не обойтись, заглянуть гость планирует еще в Мир и Несвиж.

Начинаются очередные соревнования. Становится все труднее отыскать болельщиков у спортивного объекта: в основном поддерживают спортсменов с трибун. У сцены гуляют мамы с детишками. Много молодежи и у зон, где предлагают испытать силу, окунуться в мир виртуальной реальности.

Далее держим путь в фан-зону "Минск-Арены". "Дорогие гости, просим пройти вас в первый пункт пропуска. Там будет быстрее", - призывают на входе толпы фанатов приветливые волонтеры. Сегодня здесь нешуточный ажиотаж, многие хотят посмотреть на зрелищные соревнования по прыжкам на батутах.

Недалеко от входа встречаем семью Коховец: юная Даша в форме с символикой мультиспортивного форума вместе с мамой подготовились к соревнованиям основательно. Уже успели нанести аквагрим - на щеках обеих красуются белорусские флаги. "Гордимся нашими спортсменами - у них ведь уже 38 медалей (может быть, уже и больше, пока мы тут ожидаем). Наш фаворит в прыжках на батуте - Владислав Гончаров. А завтра отправимся на соревнования по легкой атлетике. В этом виде спорта активно болели за копьеметательницу Татьяну Холодович", - объясняет Даша и добавляет, что также занимается легкой атлетикой, поэтому успехи наших спортсменов ее мотивируют и вдохновляют.

С флагом, аквагримом и запасом кричалок к предстоящим соревнованиям готовится компания юных болельщиков из Польши. Зоша, Мишаи и их друзья прибыли в Минск из небольшого населенного пункта Ракот - именно его название и красуется на национальном флаге. Ребята приехали в Беларусь по school trip (школьной поездке), живут сейчас в Воложине. Поскольку их путешествие совпало с масштабными спортивными соревнованиями, стараются проводить свой досуг, наблюдая за выступлениями национальной сборной. Больше всего юным фанатам интересны соревнования в таких видах спорта, как гимнастика, настольный теннис, легкая атлетика, гребля на каноэ. Почти все мероприятия удалось посетить: день расписан по часам - столько всего хочется увидеть.

Пока еще есть время до предстоящего зрелищного соревнования, многие фанаты снуют по территории фан-зоны в поисках вкусностей и развлечений. Здесь хот-догами, картошкой фри и прочими деликатесами на скорую руку угощают из колоритных разноцветных фудтраков. Особо активным предлагают выиграть мороженое в одной из зон, где нужно крутить педали велосипеда и попутно тренировать внимательность и координацию движений, наблюдая на огромном экране за заданиями и выбирая нужный ответ при помощи большой красной кнопки. Есть среди особо азартных желающих получить холодное лакомство и совсем юные участники: ноги не дотягиваются до педалей, поэтому крутить их помогают всей семьей.

От посетителей отбоя нет и у экспозиции "Беларусь туристическая", организатором которой выступает Национальный выставочный центр "БелЭкспо". Открыть для себя возможности качественного разностороннего отдыха в Беларуси предлагают более 30 предприятий. Наибольшим спросом среди иностранных гостей пользуются белорусские санатории и лечебницы, в частности те, что предлагают грязелечение и минеральные источники. Не меньше желающих поехать на экскурсии на промышленные предприятия, посетить исторические объекты, отправиться в путешествие по экологическим тропам, познакомиться с Беловежской пущей, Нарочью, Браславскими озерами. "Среди заинтересовавшихся разнообразными туристическими маршрутами и экскурсиями - болельщики и члены спортивных делегаций из Польши, Германии, России, Великобритании, Франции, Узбекистана и даже Мексики", - рассказал начальник отдела выставок и ярмарок "БелЭкспо" Александр Здобников.

В ожидании коллег у крыльца "Минск-Арены" - Алла Колтун вместе со своим коллективом. Сотрудникам Минской печатной фабрики Гознака билеты на спортивные соревнования предлагает профсоюз. И пользуются они большим спросом. "Были на самбо и художественной гимнастике. Эмоции зашкаливали, когда наши спортсмены завоевали награды. Такая гордость за родную страну. Некоторые хотели бы присоединиться к нам, да билетов уже не хватило. Я буду болеть сегодня за Гончарова. Слежу за его успехами не только на Европейских играх. Не пропускаю ни одной Олимпиады", - делится эмоциями женщина.

Оставляем многочисленных фанатов готовиться у "Минск-Арены" к предстоящим зрелищным соревнованиям и заглядываем на главную фан-зону у Дворца спорта. Сегодня здесь предлагают познакомиться с традициями и культурой Венгрии. У сцены расположилась большая спортивная площадка, где профессиональные игроки проводят мастер-классы по текболу и текису. Игроки занимают противоположные позиции у специальных столов и ногами, а также при помощи специальных ракеток гоняют мяч. Описать такие спортивные забавы, напоминающие чем-то и футбол, и настольный теннис, на словах сложно. Лучше это один раз увидеть и потом попробовать.

Посетить Венгрию предлагают туроператоры. Пейзажи и основные достопримечательности страны отражает мини-фотовыставка, которая так и манит прохожих приобрести путевку.

Экспозицией уникальных снимков заинтересовался со своим братом Цыбенжаб Бальжинимаев из города Улан-Удэ. На голове мужчины красуется необычная шапка с родным флагом. Болельщики сегодня посетили соревнования по борьбе во Дворце спорта, поскольку являются преданными фанатами своей землячки Стальвиры Оршуш, которая занимается вольной борьбой. Возвращаясь, обратили внимание на зону посольства Венгрии. Давно интересовала эта страна, поэтому пройти мимо не смогли. Пока же познакомиться ни с Венгрией, ни с Минском им еще не удалось. Все самое интересное - впереди. И это не только соревнования по борьбе и боксу, но и экскурсии по белорусской столице. В планах - посещение столичных музеев. Обязательной точкой на карте Минска во время прогулок станет Национальная библиотека. "Очень жаль, что не успели купить билеты на соревнования по стрельбе из лука. Очень хотели их посетить, а билетов уже нет в продаже", - сетуют братья.

Внимание посетителей фан-зоны привлекает уголок, где проводят мастер-класс по собиранию кубика Рубика. Эту головоломку изобрел уроженец Венгрии и в этой же стране игрушка была запатентована. Новичкам инструкторы показывают хитрые алгоритмы, которые помогают добиться такой комбинации цветов, чтобы потом собранный кубик стал элементом большого панно с портретом футболиста или пловчихи. Мимо такого стенда вряд ли кому-нибудь удастся пройти. Да и вообще стоит поторопиться, чтобы не упустить самое интересное в насыщенной культурной программе, успеть получить необычные призы и насладиться атмосферой спортивных сражений.

Мария ШНА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

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