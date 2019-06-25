Шпион Шаройко написал прошение о помиловании

Прошение о помиловании, поданное украинским журналистом Павлом Шаройко, рассматривает комиссия КГБ. Приговоры по делу медиков оставили без изменений.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук на пресс-конференции в Минске 25 июня.

По словам Стука, Павел Шаройко подавал прошение о помиловании. «Комиссия его рассматривает, но, как вы понимаете, это очень тонкая материя и окончательное решение отложено до наступления определенных условий», - сказал Стук.

Он также сообщил, что фигуранты, осужденные по делу медиков, во многом не признали себя виновными и подали апелляционные жалобы. Пока жалобы оставлены без удовлетворения, а приговоры оставлены без изменений.

Напомним, КГБ Беларуси 20 ноября публично обвинил собственного корреспондента «UA: Українське Радіо» Павла Шаройко в шпионаже и заключил его под стражу.

У подозреваемого был проведен обыск, во время которого обнаружены копии секретных заданий, касающихся белорусского МИД, посольства, Совмина, таможенного режима, военных объектов РФ. Также были найдены псевдонимы 16 осведомителей.

После этого Шаройко признался, что он сотрудник кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника. Он назвал и координатора своей разведывательной деятельности – им оказался сотрудник Главного управления разведки Минобороны Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины Беларуси. Официальный Минск объявил Скворцова персоной нон-грата.

В ответ на это 21 ноября Украина выслала из страны белорусского дипломата – его фамилия не называется. В МИД Украины отметили, что это решение было принято по принципу взаимности. В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию следующим образом: «Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева».