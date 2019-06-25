Футболист-хоккеист Лукашенко, срок для вице-мэра, интервью Нетребко, секонд и H&M - все за вчера

Тем, кто жалуется на зарплату, мы хотим сказать: стоп! Вы «по пиццот» не получаете? Так, знаете ли, и не все президенты их получают. Зеленский бы вашего недовольства не понял (да и всегда можно подработать, например, официантом). Ну, а мы с вами пока давайте вспомним, что еще интересного из страны и мира вам принес TUT.BY.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
У нас — очередной выпуск спецпроекта «Четверть века». В этот раз расскажем, как Александр Лукашенко воплощал в жизнь свою мечту о превращении Беларуси в мировую спортивную державу, и что из этого вышло.
Подходит к завершению судебное разбирательство по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого. Прокурор вчера попросил для него 13 (!) лет лишения свободы. Адвокат свое выступление начал со слов: «Я в шоке от обвинения и меры наказания, которую попросил представитель гособвинения». Сам же Доморацкий был краток: «Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки». Что говорили в эмоциональных прениях адвокат и сам обвиняемый (который такого, конечно, не ожидал), можно прочесть здесь.
А в суде в Минске закончили рассматривать гражданское дело о высоких тарифах на такси: общество защиты потребителей подало иск против фирмы-перевозчика из-за их «сумасшедших» тарифов. Требования истца удовлетворили частично, но юристы считают, что «это уже шаг к победе над бомбилами». Как все было, расскажем здесь. И рекомендуем вам переходить на самокаты: и дешевле, и ЗОЖнее, и интереснее.
Как там наш секонд хэнд, который под угрозой? Помните, недавно в «Беллегпроме» заявляли, что в магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, и скоро чиновники за все это ка-а-а-ак возьмутся!.. Ну, а мы спросили владельцев секондов и белорусских производителей, что они думают по поводу таких планов. «Мы платим пошлины в огромных размерах. Это не халява, товар не дешевый и новых вещей у нас в секонд-хендах практически нет, — рассказывает владелец сети „секондов“. — 70% новых вещей в секонд-хенде — это бред».
Обязательно почитайте наше интервью со звездой мировой оперы Анной Нетребко: она пела на открытии Игр, и мы успели немного поговорить о нехватке свободного времени, о драниках и многом другом. В 2017 году Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант России (издание посчитало, что годовой доход певицы — 7,5 миллиона долларов). Она об этом говорит одним словом: «Брешут!».
Знакомьтесь, Анатолий Яночкин, 80 лет, волонтер. Для него это образ жизни: седьмой год ездит по миру, помогает полезным делом и изучает все, что еще не изведано. Живет в Москве, но прилетел в родной Минск, чтобы поработать на Европейских играх. Очень крутой мужчина! «Волонтерство и постоянные путешествия не утомляют. Если бы я не ездил, так сказать, давно бы… сами понимаете. Когда двигаешься, и жизнь есть, и оптимизм».
А столица следующих Игр, польский Краков, неожиданно заявил, что город не просил организовывать у себя это событие. Мэр и его окружение уже объявили, что если правительство не компенсирует все расходы на организацию Европейских игр, то город не выделит на это событие ни гроша. «Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание».
Кстати. У нас жара идет на спад, а вот Европа в очередной раз готовится к пеклу: максимальная температура в ближайшие дни, как ожидается, составит от +35°C до +40°C. Имейте это в виду, если собрались в отпуск в те края, — и хорошего нам всем нового дня на родине!
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