Футболист-хоккеист Лукашенко, срок для вице-мэра, интервью Нетребко, секонд и H&M - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Тем, кто жалуется на зарплату, мы хотим сказать: стоп! Вы «по пиццот» не получаете? Так, знаете ли, и не все президенты их получают. Зеленский бы вашего недовольства не понял (да и всегда можно подработать, например, официантом ). Ну, а мы с вами пока давайте вспомним, что еще интересного из страны и мира вам принес TUT.BY.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

У нас — очередной выпуск спецпроекта « Четверть века ». В этот раз расскажем, как Александр Лукашенко воплощал в жизнь свою мечту о превращении Беларуси в мировую спортивную державу, и что из этого вышло .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ









Мы узнали, где в Минске откроется второй H&M . Кстати, а где будет первый, помните ? А скоро еще на четырех станциях метро появится бесплатный Wi-Fi . Европа прямо!

О СПОРТЕ

Все новости вторника, 25 июня





Кстати. У нас жара идет на спад, а вот Европа в очередной раз готовится к пеклу: максимальная температура в ближайшие дни, как ожидается, составит от +35°C до +40°C . Имейте это в виду, если собрались в отпуск в те края, — и хорошего нам всем нового дня на родине!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY