Насколько вы рискуете здоровьем каждый день. Тест

Источник материала: Tut.by

Все с детства знают о том, что нужно обязательно мыть руки перед едой, вовремя стричь ногти и ни в коем случае не есть грязные яблоки. Но сколько элементарных правил и советов мы даже во взрослом возрасте постоянно игнорируем, рискуя устроить организму неприятности? Пройдите наш тест и выясните, насколько вы рискуете здоровьем каждый день.