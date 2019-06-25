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Насколько вы рискуете здоровьем каждый день. Тест

26.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все с детства знают о том, что нужно обязательно мыть руки перед едой, вовремя стричь ногти и ни в коем случае не есть грязные яблоки. Но сколько элементарных правил и советов мы даже во взрослом возрасте постоянно игнорируем, рискуя устроить организму неприятности? Пройдите наш тест и выясните, насколько вы рискуете здоровьем каждый день.



 
 
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