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Насколько вы рискуете здоровьем каждый день. Тест
26.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все с детства знают о том, что нужно обязательно мыть руки перед едой, вовремя стричь ногти и ни в коем случае не есть грязные яблоки. Но сколько элементарных правил и советов мы даже во взрослом возрасте постоянно игнорируем, рискуя устроить организму неприятности? Пройдите наш тест и выясните, насколько вы рискуете здоровьем каждый день.
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