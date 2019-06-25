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«Все свободные деньги уходят на погашение». Вопросы белорусам, живущим в кредит
26.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Покупки в кредиты и рассрочки для многих белорусов остаются табу. Кто-то боится собственной финансовой нестабильности, а кто-то просто считает, что приобретения в долг — удел несостоятельных людей. Вместе с
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Мы позвали в студию несколько белорусов, часто берущих кредиты и рассрочки, и задали им вопросы о долгах, стеснении и мечтах. *Партнерский материал
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