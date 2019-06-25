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«Все свободные деньги уходят на погашение». Вопросы белорусам, живущим в кредит

26.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Покупки в кредиты и рассрочки для многих белорусов остаются табу. Кто-то боится собственной финансовой нестабильности, а кто-то просто считает, что приобретения в долг — удел несостоятельных людей. Вместе с Беларусбанком мы пригласили в студию шестерых человек, которые часто берут кредиты и рассрочки и не стесняются об этом говорить (стоит сказать, найти героев было очень непросто!). Им мы задали одинаковые вопросы о долгах, проблемах с их оплатой, боязни завтрашнего дня и… реализованных мечтах. Что получилось — смотрите в видео!

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Мы позвали в студию несколько белорусов, часто берущих кредиты и рассрочки, и задали им вопросы о долгах, стеснении и мечтах. *Партнерский материал
 
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