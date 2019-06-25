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Читатели TUT.BY собрали сумму, необходимую Веславу из Барановичей на погашение долга перед государством
26.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы за полторы недели собрали Веславу Соколовскому 10,5 тысячи рублей, которые он оказался должен государству за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом первой группы.
После публикации статьи на горячую линию TUT.BY поступило много предложений о помощи. По нашей просьбе в пятницу, 14 июня, он открыл в банке благотворительный счет, куда каждый желающий мог перечислить деньги. По состоянию на 25 июня на него поступило 10,5 тысячи рублей.
— Спасибо всем огромное за помощь. Приходили разные переводы — по 3, 5, 10, 70 рублей. Кто сколько мог. Откликнулись сотни людей. Мы правда не ожидали, что так много людей нас поддержат, что будет такая солидарность. У меня просто нет слов… Низкий поклон всем и каждому, — говорит сегодня Веслав.
Напомним, Веслав Соколовский 14 лет ухаживает за своим отцом Тадеушем Казимировичем, который в 2006 году пережил инсульт. Веслав окончил Ляховичский аграрный колледж, получил свободный диплом и оформил на себя пособие по уходу за отцом — в эквиваленте выходило около 100 долларов в месяц. Помимо сына с отцом, в квартире живет также сестра Тадеуша Казимировича Тереза. Она — инвалид второй группы, диагноз — психиатрический. За родными Веславу помогает заботиться его мать Ромуальда Ивановна. Женщина пережила пересадку костного мозга, онкологическую операцию. В свое время ей ставили группу инвалидности, позже сняли.
В 2014 году Веслав поступил в БГУ на специальность «русская филология», чтобы хоть как-то обеспечить себе будущее.
— Я хотел поступать на заочное, но мне объяснили, что на заочку берут только тех, кто работает по специальности или занимается предпринимательской деятельностью. Мне вуз пошел навстречу, оформили уход за инвалидом в качестве работы. Я подал документы, там увидели, что у меня диплом с отличием — и говорят, что желательно учиться на стационаре. Я сказал, что не имею права, так как являюсь опекуном инвалида. Мне предложили дневную форму со свободным посещением. Я обрадовался. Я даже не знал, что так можно, — рассказывал Веслав.
Согласно справке из вуза, Веслав обучался по индивидуальному графику «с возможностью свободного посещения занятий в связи с необходимостью ухода за отцом — инвалидом І группы». Совмещать учебу с уходом было сложно, но индивидуальный график позволял ему проводить в университете меньше времени, чем если бы он учился на заочном. Когда сын уезжал на учебу, уход за отцом брала на себя Ромуальда Ивановна.
В университете Веслав успел окончить только три курса. Состояние отца ухудшилось. Мама с ним одна не справлялась. Веславу пришлось уйти в академический.
Только состояние стабилизировалось, как новая беда — в августе 2018 года отец сломал шейку бедра. Веслав понял, что совмещать учебу с уходом уже не получится, и забрал документы.
Отца подлечили, а в мае этого года семья получила иск из управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Оказалось, что во время учебы в университете Веслав необоснованно получал пособие по уходу за отцом-инвалидом. Основание — положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы. Как указано в документе, это право «имеют лица (…), не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования». По постановлению после зачисления на дневное отделение университета Веслав должен был в пятидневный срок поставить в известность орган, который назначил ему пособие, о том, что больше не имеет права его получать.
Веслав говорит, думал, на него это ограничение не распространяется. Ведь он хоть и учился на дневном отделении, но — по индивидуальному графику и уделял отцу гораздо больше времени, чем если бы обучался на заочке, при которой получать пособие можно.
Веславу выставили иск о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств. За три года обучения в университете и год академического отпуска насчитали 8280 рублей 41 копейку плюс 2180 рублей процентов. Всего — около 10,5 тысячи рублей.
7 июня суд удовлетворил иск управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома.
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Читатели TUT.BY собрали сумму, необходимую Веславу из Барановичей на погашение долга перед государством
Полторы недели хватило белорусам, чтобы помочь семье из Барановичей, которая не знала, как дальше жить со своей бедой.
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