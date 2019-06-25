Читатели TUT.BY собрали сумму, необходимую Веславу из Барановичей на погашение долга перед государством

Источник материала: Tut.by

Белорусы за полторы недели собрали Веславу Соколовскому 10,5 тысячи рублей, которые он оказался должен государству за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом первой группы.





После публикации статьи на горячую линию TUT.BY поступило много предложений о помощи. По нашей просьбе в пятницу, 14 июня, он открыл в банке благотворительный счет, куда каждый желающий мог перечислить деньги. По состоянию на 25 июня на него поступило 10,5 тысячи рублей.

— Спасибо всем огромное за помощь. Приходили разные переводы — по 3, 5, 10, 70 рублей. Кто сколько мог. Откликнулись сотни людей. Мы правда не ожидали, что так много людей нас поддержат, что будет такая солидарность. У меня просто нет слов… Низкий поклон всем и каждому, — говорит сегодня Веслав.

Напомним, Веслав Соколовский 14 лет ухаживает за своим отцом Тадеушем Казимировичем, который в 2006 году пережил инсульт. Веслав окончил Ляховичский аграрный колледж, получил свободный диплом и оформил на себя пособие по уходу за отцом — в эквиваленте выходило около 100 долларов в месяц. Помимо сына с отцом, в квартире живет также сестра Тадеуша Казимировича Тереза. Она — инвалид второй группы, диагноз — психиатрический. За родными Веславу помогает заботиться его мать Ромуальда Ивановна. Женщина пережила пересадку костного мозга, онкологическую операцию. В свое время ей ставили группу инвалидности, позже сняли.

В 2014 году Веслав поступил в БГУ на специальность «русская филология», чтобы хоть как-то обеспечить себе будущее.

— Я хотел поступать на заочное, но мне объяснили, что на заочку берут только тех, кто работает по специальности или занимается предпринимательской деятельностью. Мне вуз пошел навстречу, оформили уход за инвалидом в качестве работы. Я подал документы, там увидели, что у меня диплом с отличием — и говорят, что желательно учиться на стационаре. Я сказал, что не имею права, так как являюсь опекуном инвалида. Мне предложили дневную форму со свободным посещением. Я обрадовался. Я даже не знал, что так можно, — рассказывал Веслав.

Согласно справке из вуза, Веслав обучался по индивидуальному графику «с возможностью свободного посещения занятий в связи с необходимостью ухода за отцом — инвалидом І группы». Совмещать учебу с уходом было сложно, но индивидуальный график позволял ему проводить в университете меньше времени, чем если бы он учился на заочном. Когда сын уезжал на учебу, уход за отцом брала на себя Ромуальда Ивановна.

В университете Веслав успел окончить только три курса. Состояние отца ухудшилось. Мама с ним одна не справлялась. Веславу пришлось уйти в академический.

Только состояние стабилизировалось, как новая беда — в августе 2018 года отец сломал шейку бедра. Веслав понял, что совмещать учебу с уходом уже не получится, и забрал документы.

Отца подлечили, а в мае этого года семья получила иск из управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Оказалось, что во время учебы в университете Веслав необоснованно получал пособие по уходу за отцом-инвалидом. Основание — положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы. Как указано в документе, это право «имеют лица (…), не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования». По постановлению после зачисления на дневное отделение университета Веслав должен был в пятидневный срок поставить в известность орган, который назначил ему пособие, о том, что больше не имеет права его получать.

Веслав говорит, думал, на него это ограничение не распространяется. Ведь он хоть и учился на дневном отделении, но — по индивидуальному графику и уделял отцу гораздо больше времени, чем если бы обучался на заочке, при которой получать пособие можно.

Веславу выставили иск о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств. За три года обучения в университете и год академического отпуска насчитали 8280 рублей 41 копейку плюс 2180 рублей процентов. Всего — около 10,5 тысячи рублей.

7 июня суд удовлетворил иск управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома.

Дорогие читатели TUT.BY! Спасибо вам еще раз за неравнодушие! Если хотите помочь Веславу, то вот реквизиты благотворительного счета. Получатель: Соколовский Веслав Тадеушевич Счет: BY33 AKBB 3014 0000 0412 7132 0072 BYN БИК: AKBBBY21802 УНП: 200 369 858 Назначение платежа: благотворительность