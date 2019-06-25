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Фестиваль национальных блюд «Усе свае»

26.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Фестиваль проходил во внутреннем дворике Национального исторического музея, мероприятие посвящалось Году малой родины и приурочено проведению ІІ Европейских игр. В программе объединения были восточные танцы, музыкальные номера на дарбуке, песни на иврите, на армянском, туркменском и турецком языке.

В празднике принимал участие хор из Польши «Маевыквят» и коллективы из общественно-культурных объединений разных городов области и города Минска. Среди них фольклорный  ансамбль «Вербіца», ансамбль армянского танца «Эребуни», фольклорный ансамбль украинской песни и обряда «Ватра», шоу-группа «Легенды Кавказа» и др.

На кулинарном фестивале были представлены кухни разных народов, проводились также дегустации, мастер-классы, игры и розыгрыши.

http://www.borisov.minsk-region.by/

 
Теги: Минск
 
 
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