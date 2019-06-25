Встреча пройдет с 11.00 до 12.00 депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому сельскому избирательному округу №63 Тамарой Петровной КРАСОВСКОЙ.
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Личный прием граждан
26.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Встреча пройдет с 11.00 до 12.00 депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому сельскому избирательному округу №63 Тамарой Петровной КРАСОВСКОЙ.
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5 июля 2019 года в здании Мстижского сельского Совета состоится личный прием граждан.
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