Заместителем председателя Столинского РИК назначен Стовба Сергей Александрович

Источник материала: Навiны Палесся





С 24 июня 2019 года заместителем председателя Столинского районного исполнительного комитета назначен Стовба Сергей Александрович.

Родился 2 апреля 1973 года в д. Глинка, образование высшее.

В 1995 году окончил Брестский политехнический институт, в 2019-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Специальность по образованию – промышленное и гражданское строительство, экономика управления предприятиями промышленности.

В прошлом работал старшим мастером, прорабом унитарного предприятия «Столинская ПМК-24», с 2012 года – начальником государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Столинская ДСПМК-32».

Является депутатом районного Совета депутатов 28-го созыва.