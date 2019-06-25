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Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 июня прямые телефонные линии

26.06.2019 10:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 29 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 29 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу...
 
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