Гродненский некрополь попал в список историко-культурного наследия. Но не весь

Источник материала: Tut.by

Гродненский некрополь внесли в список историко-культурного наследия. Правда, не все старинное кладбище, а всего 10 захоронений, в числе которых могилы Элизы Ожешко и матери Максима Богдановича, сообщает «Гродненская правда». Из примерно 10 тысяч могил, находящихся на старинном кладбище, интерес для историков представляют 500 или 600 надмогильных памятников.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Гродненский некрополь — самое старое и большое кладбище Беларуси. Оно раскинулось на территории почти в три гектара. Хоронить людей здесь стали в конце XVIII века и, несмотря на то, что кладбище в 1973 году закрыли, хоронят до сих пор. Вернее, подхоранивают. До последнего времени, некрополь, в который входят два кладбища — православное и католическое — не был внесен в список историко-культурного наследия страны. Гродненские историки несколько раз выступали с предложением изменить ситуацию. В этот раз с предложением выступили управление культуры облисполкома и Гродненский историко-археологический музей. В областном совете по вопросам историко-культурного наследия с предложением согласились.

Кстати, с похожим предложением в 2018 году Гродно могут признать исторической ценностью">выступала и прокуратура.

Как рассказали в управлении культуры, в будущем список из десяти наиболее значимых захоронений будет расширен. Работы по благоустройству и реставрации захоронений продолжатся.

Кстати, минчанин Андрей Бурденков уже два года оцифровывает старые могилы гродненского некрополя. Он тратит свои деньги не только на высокотехнологичную часть, но и на благоустройство самого некрополя. Практически работает один. Время от времени ему помогают волонтеры, которых он зовет на уборку.

Минчанин уже не первый год фотографирует и оцифровывает старинные могилы на кладбищах Беларуси. Такая работа была проведена, например, в Дзержинске и Налибоках. Оцифровал Андрей немного памятников и в Минске. Всего за несколько лет своей деятельности он перевел в цифру около семи тысяч надгробных памятников. Всего же в Беларуси около 30 миллионов захоронений.

Для того чтобы эта информация имела прикладной характер и была полезна людям, он за свои деньги заказал разработку специального приложения для мобильных телефонов. Вся информация о захоронении аккумулируется в специальной базе данных, которой может воспользоваться любой желающий.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Статус историко-культурной ценности получили также 15 часовен, построенных в XIX веке, в Сморгонском районе. Церковь Святого Апостола Тадеуша и башня-колокольня в агрогородке Вишнево стали единым комплексом со статусом историко-культурной ценности.

Такой же статус в составе комплексной историко-культурной ценности «Музей-усадьба Ф. Богушевича» будет иметь и часовня в агрогородке Кушляны, которая датируется 1863 — 1864 годами. В этот же комплекс входят усадебный дом, хозяйственные постройки и парк.

Также на заседании была рассмотрено предложение по приданию статуса историко-культурных ценностей деревянным домам в городе Гродно, по крайней мере, домам № 7 и 9 по улице Мицкевича. Они — пример городской архитектуры рубежа XIX — XX веков и расположен в старом районе Новый Свет . Сегодня эти постройки требуют реконструкции.