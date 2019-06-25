В Гомеле три женщины украли с улицы йоркширского терьера. Посмотрите, вы их не узнаете?

Источник материала: Tut.by

Милиция в Гомеле проводит проверку по факту завладения собакой породы йоркширский терьер.



Фото: МВД

Все произошло 24 июня в 18.50 вблизи дома 4 на улице Новополесская: три женщины (с ними был ребенок) забрали йорка с улицы и ушли.

Если вы узнали женщин на фото или владеете иной информацией по этому делу, позвоните по телефонам: +375 232 751 339 или 102.