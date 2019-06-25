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В Гомеле три женщины украли с улицы йоркширского терьера. Посмотрите, вы их не узнаете?

26.06.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Гомеле проводит проверку по факту завладения собакой породы йоркширский терьер.


Фото: МВД

Все произошло 24 июня в 18.50 вблизи дома 4 на улице Новополесская: три женщины (с ними был ребенок) забрали йорка с улицы и ушли.

Если вы узнали женщин на фото или владеете иной информацией по этому делу, позвоните по телефонам: +375 232 751 339 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Все произошло 24 июня в 18.50 вблизи дома 4 на улице Новополесская.
 
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