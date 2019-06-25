В Беларуси предлагается временно ограничить право на выезд для уклонистов от армии

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается временно ограничить право на выезд из страны для уклонистов от армии. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, который рассмотрит сегодня в первом чтении Палата представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона предусматривает введение временного ограничения на выезд из Беларуси для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету.

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