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В Беларуси предлагается временно ограничить право на выезд для уклонистов от армии
26.06.2019 10:12 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается временно ограничить право на выезд из страны для уклонистов от армии. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, который рассмотрит сегодня в первом чтении Палата представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Проект закона предусматривает введение временного ограничения на выезд из Беларуси для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету.
/Будет дополнено/.-0-
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается временно ограничить право на выезд из страны для уклонистов от армии. Это предусмотрено поправками в законы по...
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