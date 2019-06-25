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«Повестку должны вручить лично в руки». Как не отслужившим в армии будут запрещать выезд за границу
26.06.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Перед началом заседания на вопросы о законопроекте ответил депутат Игорь Мартынов. Он объяснил, что те госслужащие, которым уже исполнилось 27 лет, а в армии они не служили, смогут работать дальше.
— Нет, на них распространяться законопроект не будет, — рассказал депутат.
Игорь Мартынов объяснил, что значит «надлежащее оповещение» призывника, после которого молодому человеку военкомат может запретить выезд за границу.
— В повестке должен расписаться гражданин, и корешок повестки должен быть сдан в военный комиссариат — тогда считается, что повестка вручена надлежащим образом.
— То есть только лично в руки призывнику?
— Да, она лично должна быть вручена гражданину, он должен поставить на ней свою подпись.
— По новому закону, человеку без суда могут запретить выезжать за границу. Раньше была определенная процедура, а сейчас просто решение военкомата. Могут быть злоупотребления.
— Если гражданин надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат, но он не прибыл в военный комиссариат без уважительной причины, тогда военный комиссарат имеет полное право наложить запрет (на выезд за границу — Прим. Ред.), -объяснил депутат.
— Но все-таки решение военкомата и решение суда — это разные вещи, подпись еще нужно проверить, призывник ли ее ставил.
— Повестки вручают сотрудники военного комиссариата или технические работники, которые привлечены на время мероприятий призыва. Нарушений быть не может. В законопроекте предусматривается в течение недельного срока обжалование, если гражданин не согласен с решением военного комиссариата.
— А как человек узнает о том что ему запрещен выезд в течение этого срока?
— Он должен быть уведомлен об этом, должен получить решение военного комиссариата о том, что на него наложен запрет. Решение ему должно быть вручено на руки.
По словам Игоря Мартынова, если решение о запрете на выезд за границу не вручат на руки, то действовать оно не будет.
— Допустим, что человек не идет в армию и до 27 лет он невыездной. После 27 лет запрет снимут, если он все-таки не отслужил?
— Да, он будет передан на учет военнообязанных, и запрет снимается. Гражданину будет выдан военный билет, в котором будет проставлена отметка, что он не служил в Вооруженных силах по определенным причинам.
Что касается тех, кто по новому закону не сможет продолжить учебу в связи с призывом в армию, депутат привел в пример такую ситуацию: молодой человек в вуз после ПТУ. А осенью начался призыв.
— Он может поступить, зачислиться, обучаться, но когда призовут его в вооруженные силы, он берет академический отпуск на время службы, служит, возвращается и продолжает учебу дальше.
Журналисты поинтересовались, как теперь быть с талантливыми выпускниками, молодыми учеными, которые могли бы продолжить образование в магистратуре, аспирантуре.
— У нас есть служба в резерве для этого. Все те, кто подает надежды в науке, работает над диссертациями, могут призываться на службы в резерве по ходатайству соответствующих заведений, и никто их не будет отрывать от работы над исследованиями и т.д. (…) Это было есть и будет и никто это не отменял.
Напомним, 2018 году в Беларуси впервые возникла ситуация, когда в армию отправили
В осенний призыв 2018 года ряды Вооруженных сил пополнили около 10 тысяч ребят. Более 37 тысяч, то есть почти в четыре раза больше, получили отсрочки. Причины отсрочек разные. Как основные можно выделить три: для продолжения образования — их получили около 30 тысяч парней, по семейному положению — примерно 2500 человек, еще 4000 — по состоянию здоровья.
Усложняет ситуацию и демографическая обстановка. За последние 10 лет количество парней призывного возраста уменьшилось в два раза. В будущем, показывает статистика, эта ситуация будет только ухудшаться. Если не предпринимать конкретных мер, в 2022 году у нас появится проблема с нехваткой призывников, рассказал Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба.
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