«Повестку должны вручить лично в руки». Как не отслужившим в армии будут запрещать выезд за границу

Источник материала: Tut.by

Сегодня в парламенте голосуют за проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Основные нововведения законопроекта: Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву» запретят выезда за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, заведение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Те, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образования они возвращать не будут.

Перед началом заседания на вопросы о законопроекте ответил депутат Игорь Мартынов. Он объяснил, что те госслужащие, которым уже исполнилось 27 лет, а в армии они не служили, смогут работать дальше.

— Нет, на них распространяться законопроект не будет, — рассказал депутат.

Игорь Мартынов объяснил, что значит «надлежащее оповещение» призывника, после которого молодому человеку военкомат может запретить выезд за границу.

— В повестке должен расписаться гражданин, и корешок повестки должен быть сдан в военный комиссариат — тогда считается, что повестка вручена надлежащим образом.

— То есть только лично в руки призывнику?

— Да, она лично должна быть вручена гражданину, он должен поставить на ней свою подпись.

— По новому закону, человеку без суда могут запретить выезжать за границу. Раньше была определенная процедура, а сейчас просто решение военкомата. Могут быть злоупотребления.

— Если гражданин надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат, но он не прибыл в военный комиссариат без уважительной причины, тогда военный комиссарат имеет полное право наложить запрет (на выезд за границу — Прим. Ред.), -объяснил депутат.

— Но все-таки решение военкомата и решение суда — это разные вещи, подпись еще нужно проверить, призывник ли ее ставил.

— Повестки вручают сотрудники военного комиссариата или технические работники, которые привлечены на время мероприятий призыва. Нарушений быть не может. В законопроекте предусматривается в течение недельного срока обжалование, если гражданин не согласен с решением военного комиссариата.

— А как человек узнает о том что ему запрещен выезд в течение этого срока?

— Он должен быть уведомлен об этом, должен получить решение военного комиссариата о том, что на него наложен запрет. Решение ему должно быть вручено на руки.

По словам Игоря Мартынова, если решение о запрете на выезд за границу не вручат на руки, то действовать оно не будет.

— Допустим, что человек не идет в армию и до 27 лет он невыездной. После 27 лет запрет снимут, если он все-таки не отслужил?

— Да, он будет передан на учет военнообязанных, и запрет снимается. Гражданину будет выдан военный билет, в котором будет проставлена отметка, что он не служил в Вооруженных силах по определенным причинам.

Что касается тех, кто по новому закону не сможет продолжить учебу в связи с призывом в армию, депутат привел в пример такую ситуацию: молодой человек в вуз после ПТУ. А осенью начался призыв.

— Он может поступить, зачислиться, обучаться, но когда призовут его в вооруженные силы, он берет академический отпуск на время службы, служит, возвращается и продолжает учебу дальше.

Журналисты поинтересовались, как теперь быть с талантливыми выпускниками, молодыми учеными, которые могли бы продолжить образование в магистратуре, аспирантуре.

— У нас есть служба в резерве для этого. Все те, кто подает надежды в науке, работает над диссертациями, могут призываться на службы в резерве по ходатайству соответствующих заведений, и никто их не будет отрывать от работы над исследованиями и т.д. (…) Это было есть и будет и никто это не отменял.

Напомним, 2018 году в Беларуси впервые возникла ситуация, когда в армию отправили меньше ребят, чем планировали . Это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но специалисты увидели: есть проблема.

В осенний призыв 2018 года ряды Вооруженных сил пополнили около 10 тысяч ребят. Более 37 тысяч, то есть почти в четыре раза больше, получили отсрочки. Причины отсрочек разные. Как основные можно выделить три: для продолжения образования — их получили около 30 тысяч парней, по семейному положению — примерно 2500 человек, еще 4000 — по состоянию здоровья.

Усложняет ситуацию и демографическая обстановка. За последние 10 лет количество парней призывного возраста уменьшилось в два раза. В будущем, показывает статистика, эта ситуация будет только ухудшаться. Если не предпринимать конкретных мер, в 2022 году у нас появится проблема с нехваткой призывников, рассказал Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба.