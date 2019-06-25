Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за гроз и града

Источник материала: БелТА

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг, 27 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку ожидается град. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса тепла, днем будет от плюс 21 по северо-западу до плюс 29 градусов по югу страны.-0-

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