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На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз

26.06.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экстремальная жара и грозы накроют Беларусь в ближайшие два дня. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В среду, 26 июня, во второй половине дня температура воздуха по юго-западу страны достигнет +33º С.

27 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами — сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку республики — град. Порывы ветра могут достигать 15−20м/с.

В Минске в четверг ночью и утром ожидается гроза и сильный порывистый ветер.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в четверг ночью и утром ожидается гроза и сильный порывистый ветер.
 
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