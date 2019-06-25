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На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз
26.06.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экстремальная жара и грозы накроют Беларусь в ближайшие два дня. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает Белгидромет.
В среду, 26 июня, во второй половине дня температура воздуха по юго-западу страны достигнет +33º С.
27 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами — сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку республики — град. Порывы ветра могут достигать 15−20м/с.
В Минске в четверг ночью и утром ожидается гроза и сильный порывистый ветер.
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В Минске в четверг ночью и утром ожидается гроза и сильный порывистый ветер.
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