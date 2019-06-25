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«Буду самым крутым дедом на районе». Истории людей с модификациями тела

26.06.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам уже исполнилось 18 лет, но вы все еще не хотите признаться родителям (или еще хуже — бабушке) в том, что сделали себе татуировку? Конечно, не у всех так было, но многим ситуация знакома. Но что если перемены скрыть невозможно? Мы пригласили в студию людей, которые не побоялись кардинально изменить свою внешность. У кого-то уже почти не осталось на теле места без тату, кто-то разделил язык на две части (и уверяет, что это очень удобно!), а кто-то залил белки глаз черной краской. Узнали у ребят, как на них реагируют прохожие, не боятся ли их дети и что изменилось в жизни после преображения.

 
 
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Поговорили с людьми, которые не побоялись кардинально изменить свою внешность.
 
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