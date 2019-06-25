Минздрав объяснил, почему важно продавать антибиотики по рецепту

Источник материала: Tut.by

В Беларуси без рецепта в аптеке можно купить всего несколько видов антибиотиков. Почему основная масса продается по рецепту, объяснил на сайте Минздрава главный внештатный инфекционист ведомства, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, профессор Игорь Карпов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в аптеках страны без рецепта можно купить антибиотики с четырьмя видами действующих веществ: доксициклин, амоксициллин, амоксициллин или клавуланат и ампициллин. Их используют для экстренной профилактики клещевого боррелиоза в первые двое суток после укуса клеща и лечения инфекций верхних дыхательных путей.

Почему все остальные антибиотики продают по рецепту? Игорь Карпов объясняет, что это важно, чтобы не допустить возникновения микробных штаммов с множественной устойчивостью к антибиотикам. Если бесконтрольно и постоянно принимать антибиотики, то со временем у многих микроорганизмов выработается к ним резистентность.

«Еще в раннем периоде клинического применения антибиотиков, когда они только вошли в практику, изобретатель пенициллина профессор Алексанр Флеминг и его сотрудники, в один голос предупреждали о неприемлемости бесконтрольной продажи антибиотиков, как конфет на развес. Они совершенно обоснованно предполагали появление резистентности у микробов. К сожалению, ситуация начала развиваться по предсказанному ими сценарию», — отмечает Игорь Карпов.

Неконтролируемый прием антибиотиков уже привел к снижению или отсутствию эффективности в лечении заболеваний, вызванных резистентными микроорганизмами.

«К большому сожалению, даже для лечения самого актуального микроорганизма — пневмококка, ряд антибактериальных лекарственных средств уже не обладают абсолютной эффективностью, как это было еще четверть века назад, — обращает внимание Игорь Карпов. — Так, в США резистентность к пенициллину у этого микроба доходит до 40%. А вот в нашем регионе возникли проблемы с развитием резистентности к тетрациклину и ко-тримоксазолу. Постепенно снижается и чувствительность пневмококков к макролидам — классу антибиотиков, которые целесообразно сохранить для лечения бактериальных инфекций респираторного тракта».

Если человек занимается самолечением и назначает антибиотики себе сам, он может столкнуться с двумя проблемами. Во-первых, лечить ими вирусное заболевание, а в этом случае антибиотики бесполезны. Во-вторых, неправильно выбрать лекарство, и оно может быть неэффективным или из-за него могут возникнуть нежелательные реакции. Именно поэтому важно обращаться к медикам.

Напомним, количество антибиотиков, которые можно купить без рецепта, сократилось согласно постановлению от апреля этого года. Также только по рецепту продаются некоторые инъекционные лекарства, в том числе алфлутоп, актовегин, солкосерил, лидокаин, глюкокортикостероиды для ингаляций и интраназального применения (в нос), комбинированные оральные контрацептивы, за исключением средств экстренной контрацепции, метформин и некоторые лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, определенные глазные капли импортного производства, представляющие собой сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами.