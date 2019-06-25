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Минздрав объяснил, почему важно продавать антибиотики по рецепту
26.06.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси без рецепта в аптеке можно купить всего несколько видов антибиотиков. Почему основная масса продается по рецепту,
Сегодня в аптеках страны без рецепта можно купить антибиотики с четырьмя видами действующих веществ: доксициклин, амоксициллин, амоксициллин или клавуланат и ампициллин. Их используют для экстренной профилактики клещевого боррелиоза в первые двое суток после укуса клеща и лечения инфекций верхних дыхательных путей.
Почему все остальные антибиотики продают по рецепту? Игорь Карпов объясняет, что это важно, чтобы не допустить возникновения микробных штаммов с множественной устойчивостью к антибиотикам. Если бесконтрольно и постоянно принимать антибиотики, то со временем у многих микроорганизмов выработается к ним резистентность.
«Еще в раннем периоде клинического применения антибиотиков, когда они только вошли в практику, изобретатель пенициллина профессор Алексанр Флеминг и его сотрудники, в один голос предупреждали о неприемлемости бесконтрольной продажи антибиотиков, как конфет на развес. Они совершенно обоснованно предполагали появление резистентности у микробов. К сожалению, ситуация начала развиваться по предсказанному ими сценарию», — отмечает Игорь Карпов.
Неконтролируемый прием антибиотиков уже привел к снижению или отсутствию эффективности в лечении заболеваний, вызванных резистентными микроорганизмами.
«К большому сожалению, даже для лечения самого актуального микроорганизма — пневмококка, ряд антибактериальных лекарственных средств уже не обладают абсолютной эффективностью, как это было еще четверть века назад, — обращает внимание Игорь Карпов. — Так, в США резистентность к пенициллину у этого микроба доходит до 40%. А вот в нашем регионе возникли проблемы с развитием резистентности к тетрациклину и ко-тримоксазолу. Постепенно снижается и чувствительность пневмококков к макролидам — классу антибиотиков, которые целесообразно сохранить для лечения бактериальных инфекций респираторного тракта».
Если человек занимается самолечением и назначает антибиотики себе сам, он может столкнуться с двумя проблемами. Во-первых, лечить ими вирусное заболевание, а в этом случае антибиотики бесполезны. Во-вторых, неправильно выбрать лекарство, и оно может быть неэффективным или из-за него могут возникнуть нежелательные реакции. Именно поэтому важно обращаться к медикам.
Напомним, количество антибиотиков, которые можно купить без рецепта,
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В Беларуси без рецепта в аптеке можно купить всего несколько видов антибиотиков. Почему основная масса продается по рецепту.
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