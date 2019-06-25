Госпромнадзор информирует

Источник материала: Газета Авангард

В Гомельском областном управлении Госпромнадзора зарегистрировано 75 сезонных сельскохозяйственных газопотребляющих установок, которые находятся на балансе 49 предпряитий.





В рамках подготовки к очередной уборочной кампании Гомельским областным управлением Госпромнадзора в течение июня 2019 года будут проведены контрольно-профилактические мероприятия в организациях агропромышленного комплекса Гомельской области, на которых эксплуатируются газифицированные зерносушильные комплексы (далее — зерносушилки).

С целью профилактики нарушений требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и применения его положений на практике при эксплуатации зерносушилок сотрудниками Гомельского областного управления Госпромнадзора будут проведены встречи с трудовыми коллективами районов.

Основными нарушениями требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, характерными для организаций АПК Гомельской области являются:

отсутствие лицензии в области промышленной безопасности на право проведения работ по обслуживанию потенциально опасных объектов либо договора со специализированной организацией на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту потенциально опасных объектов;

не проведение, либо не своевременное проведение технического обслуживания и ремонта оборудования объектов газораспределительной системы и газопотребления;

неудовлетворительная организация производственного контроля;

несвоевременное ведение технической документации или ее частичное отсутствие;

не укомплектованность штата работниками, занятыми эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора Балюкова Ольга Владимировна.