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Гродно готовится к празднованию Дня Независимости: четыре дня будут перекрыты центральные улицы

26.06.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно три дня будет запрещено движение в центре города — готовимся к празднованию Дня Независимости. Перекроют дороги и 3 июля, сообщает Блог Гродно s13.


27, 28 июня, 1 июля движение будет запрещено по проспекту Космонавтов (на участке от кольцевой развязки на пересечении с ул. Магистральной до ул. Карского) с 20.00 до 22.00, 3 июля — с 7.00 до 12.00.

3 июля с 8.00 до 13.00 и с 22.00 до 24.00 во время проведения и после завершения митинга, концертов и праздничного салюта на Кургане Славы будут курсировать дополнительные автобусы и троллейбусы.

А вот как будут перекрыты улицы 3 июля:

  • проспект Космонавтов (от кольцевой развязки на пересечении с ул. Магистральной до ул. Карского):

— с 07.00 до 12.00

— с 18.00 до 24.00

  • Скидельское шоссе (от перекрестка ул. Белуша — шоссе Скидельское до перекрестка шоссе Скидельское — ул. Карского):

— с 21.00 до 23.00

  • ул. Горького (от Мицкевича до площади Тызенгауза) и сама пл. Тызенгауза

— с 10.00 до 20.00

В День Независимости троллейбусы не будут ходить с 21.00 до 23.00 по проспекту Космонавтов на участке от троллейбусного управления до ул. Карского.

Изменятся маршруты троллейбусов

27, 28 июня, 1 июля с 20.00 до 22.00, 3 июля с 7.00 до 12.00:

маршрут № 1 «Фолюш — «Гродно Азот» на маршрут № 13 «Фолюш — Улица Победоносная»;

№ 2 «КСМ — «Гродно Азот» на маршрут № 2 «КСМ — Улица Победоносная» и будет курсировать: КСМ — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — ул. Победоносная. В обратном направлении: ул. Победоносная — пр-т Космонавтов — ул. Кирова и далее без изменений;

№ 3 «Форты — «Гродно Азот» на маршрут № 3 «Форты — Улица Победоносная» и будет курсировать: Форты — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — ул. Победоносная. В обратном направлении: ул. Победоносная — пр-т Космонавтов — ул. Кирова и далее без изменений;

№ 4 «Фолюш — «Гродно Азот» на маршрут № 4 «Фолюш — «Торговый центр «Корона» и будет курсировать: Фолюш — пр-т Румлевский (без изменений), далее: гипермаркет «Материк». В обратном направлении: ТЦ «Корона» — пр-т Румлевский и далее без изменений;

№ 5 «Химволокно» — «Гродно Азот» будет курсировать: «Химволокно» — пр-т Клецкова — пр-т Румлевский (без изменений), далее: ул. Белуша — шоссе Скидельское — ул. Карского — «Гродно Азот». В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Карского — шоссе Скидельское — ул. Белуша — пр-т Румлевский — кольцевое пересечение (пр-т Румлевский — пр-т Космонавтов — ул. Магистральная) — пр-т Румлевский и далее без изменений;

№ 11 «Девятовка — «Гродно Азот» на маршрут № 19 «Девятовка — Улица Победоносная»;

3 июля с 21.00 до 23.00:

№ 1 «Фолюш — «Гродно Азот» на маршрут № 1 «Фолюш — Троллейбусное управление» и будет курсировать: «Фолюш» — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — троллейбусное управление, обратно в том же направлении;

№ 2 «КСМ — «Гродно Азот» на маршрут № 2 «КСМ — Троллейбусное управление» и будет курсировать: КСМ — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — троллейбусное управление, обратно в том же направлении;

№ 3 «Форты — «Гродно Азот» на маршрут № 3 «Форты — Троллейбусное управление» и будет курсировать: Форты — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — троллейбусное управление, обратно в том же направлении;

№ 4 «Фолюш — «Гродно Азот» на маршрут № 4 «Фолюш — Троллейбусное управление» и будет курсировать: Фолюш — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — троллейбусное управление, обратно в том же направлении;

№ 11 «Девятовка — «Гродно Азот» на маршрут № 11 «Девятовка — Троллейбусное управление» и будет курсировать: Девятовка — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: пр-т Космонавтов — троллейбусное управление, обратно в том же направлении.

С 20.00 до 22.00 27, 28 июня и 1 июля, с 7.00 до 12.00 и с 21.00 до 23.00 3 июля изменится маршрут городского автобуса № 57 «Девятовка — Железнодорожный вокзал» на маршрут № 57 «Автовокзал — «Гродно Азот» и будет курсировать: автовокзал — пр-т Космонавтов — ул. Пролетарская — шоссе Озерское — ул. Карского — «Гродно Азот» и обратно в том же направлении.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно три дня будет временно запрещено движение в центре города: готовятся к празднованию Дня Независимости. Перекроют дороги и 3 июля.
 
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