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Могилевчан зовут подготовиться к заезду «картонных велорыцарей» - и сделать себе костюм. Где и как?
26.06.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Экологические веловойска» проедут по Могилеву в День города, 29 мая. Инициатива «Тутэйшы ровар»
Мастер-класс по созданию костюма рыцаря начнется в 19.00. Картон предоставят, но нужно
Место встречи — дальние скамьи с парковками в виде велосипеда. Можно пройти от лестницы прямо по парку либо заехать на велосипеде по велодорожке от набережной Днепра. Если потеряетесь, звоните (+375 29) 684−44−49.
Велозаезд стартует 29 июля от торгового центра «Магнит» по улице Первомайской до площади Славы. Построение — в 12.00, старт — по готовности, окончание — до 13.00.
— Почему картонный костюм рыцаря для участия в велозаезде обязателен? Потому что рыцарь — центральная фигура на гербе Могилева. Мы представляем «войска на страже экологии». Наш главный посыл: выбирайте велосипед — самый экологичный вид транспорта — для передвижения по городу. К слову, именно в картонных костюмах рыцарей могилевская команда одержала победу на Минском велокарнавале Viva Rovar.
Обязательными элементами костюма «экологического веловоина» будут рыцарские доспехи, щит с гербом Могилева и меч. Доспехи могут быть любой формы и любого размера.
После заезда организаторы предлагают всем отправиться на велозону на Большой городской пикник, который пройдет в парке Подниколье с 12.00 до 19.00.
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Мастер-класс по созданию доспехов из картона пройдет сегодня, 26 июня, в 19.00 в Подниколье.
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