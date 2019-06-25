Могилевчан зовут подготовиться к заезду «картонных велорыцарей» - и сделать себе костюм. Где и как?

Источник материала: Tut.by

«Экологические веловойска» проедут по Могилеву в День города, 29 мая. Инициатива «Тутэйшы ровар» зовет всех желающих присоединиться к велозаезду и сделать себе эко-доспехи из картона. Мастерскую организуют сегодня, 26 июня, в Подниколье.



Фото: vk.com/tutrovar

Мастер-класс по созданию костюма рыцаря начнется в 19.00. Картон предоставят, но нужно зарегистрироваться тут, чтобы организаторы рассчитали количество материала. С собой лучше взять канцелярские ножи и карандаши. А еще — пакет, чтобы увезти готовый костюм.

Место встречи — дальние скамьи с парковками в виде велосипеда. Можно пройти от лестницы прямо по парку либо заехать на велосипеде по велодорожке от набережной Днепра. Если потеряетесь, звоните (+375 29) 684−44−49.

Велозаезд стартует 29 июля от торгового центра «Магнит» по улице Первомайской до площади Славы. Построение — в 12.00, старт — по готовности, окончание — до 13.00.

— Почему картонный костюм рыцаря для участия в велозаезде обязателен? Потому что рыцарь — центральная фигура на гербе Могилева. Мы представляем «войска на страже экологии». Наш главный посыл: выбирайте велосипед — самый экологичный вид транспорта — для передвижения по городу. К слову, именно в картонных костюмах рыцарей могилевская команда одержала победу на Минском велокарнавале Viva Rovar.

Обязательными элементами костюма «экологического веловоина» будут рыцарские доспехи, щит с гербом Могилева и меч. Доспехи могут быть любой формы и любого размера.

После заезда организаторы предлагают всем отправиться на велозону на Большой городской пикник, который пройдет в парке Подниколье с 12.00 до 19.00.